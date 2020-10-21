Повністю гола Ірина Шейк захопила досконалим тілом на обкладинці відомого глянцю
Зірка знялася для Vogue Czechoslovakia
Ірина Шейк стала героїнею нового номера чехословацької версії Vogue. Зірка з'явилася на обкладинці повністю оголеною, прикривши лише голі груди і зону бікіні. Волосся їй зібрали в гладку зачіску, макіяж зробили виразним, а все тіло покрили автозагаром, зробивши його неймовірно спокусливим. Зірка стоїть на п'єдесталі, немов статуя, зухвало дивлячись у камеру.
Ірина для нової фотосесії повністю роздяглася (фото: instagram.com/vogueczechoslovakia)
"Будинок як і раніше є приватним місцем, або він стає громадським з кожним дзвінком Zoom, за допомогою якого ми запрошуємо один одного в гості? У нас є можливість подивитися, чого ми раніше не домоглися. А інші бачать нас так, як ніколи нас не бачили. Наскільки далеко ви готові відпустити інших? Дівчина з обкладинки нового номера Ірина Шейк вітає вас у штаб-квартирі #Versace в Мілані. Ключ під килимком", – написали на сторінці журналу в Instagram.
Донателла Верчаче та Ірина Шейк - давні подруги (фото: instagram.com/irinashayk)
Там же з'явилося ще кілька фото з даної зйомки. Ірина позує знову оголеною: модель лежить в розкішній постелі серед подушок і ковдр з фірмовим принтом марки. Шанувальники моделі відреагували на спекотні фото дуже бурхливо. Вони оцінили досконале тіло, а також стильну зйомку, написавши багато схвальних коментарів.
Нагадаємо, раніше Ірина Шейк продемонструвала стриманий осінній образ в приглушених тонах.