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Полусолнце, плиссе и мини: топ-10 трендовых юбок этого лета

Автор: Марина Настевич

Юбка – один из самых летних и женственных элементов одежды. Если выбрать правильный фасон, то девушка будет выглядеть неповторимо и модно, а также сможет подчеркнуть достоинства фигуры.

Стилист Ольга Чистова предложила в своем Instagram список из 10 трендовых юбок этого лета.

Трендовые юбки лето 2021:

1. Асимметричная юбка миди. Обращаю внимание, речь идет именно о МИДИ.
Кстати, асимметрия в юбках – отличная опция, если есть нюансы в верхней части тела, и вы хотите перевести внимание на нижнюю.



2. Юбка с разрезом. Если нужна модель для изысканных и незабываемых образов, то это она.



3. Льняная юбка-полусолнце. Очень женственно и одновременно уместно для летнего офисного стиля.



4. Плиссированная юбка – вариант на все случаи жизни, тем более, что сочетать ее можно с любой обувью.



5. Юбка-карандаш – модель для любительниц более строгого и облегающего силуэта.

6. Юбка на запах – отличная альтернатива юбке-карандаш, более удобная и менее строгая.



7. Бельевая юбка – очень женственный и одновременно универсальный вариант.

8. Юбка из кружева – если хочется добавить немного провокации. На знойное лето будет очень даже кстати.



9. Юбки макси – тоже имеют место быть в текущем летнем сезоне.

10. Ну и конечно, нет ничего лучше для демонстрации стройных ножек, чем юбки мини. Когда это делать, как не летом.

Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

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