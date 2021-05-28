Полусолнце, плиссе и мини: топ-10 трендовых юбок этого лета

Трендовые юбки лето 2021:

1. Асимметричная юбка миди. Обращаю внимание, речь идет именно о МИДИ.

Кстати, асимметрия в юбках – отличная опция, если есть нюансы в верхней части тела, и вы хотите перевести внимание на нижнюю.





2. Юбка с разрезом. Если нужна модель для изысканных и незабываемых образов, то это она.





3. Льняная юбка-полусолнце. Очень женственно и одновременно уместно для летнего офисного стиля.



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4. Плиссированная юбка – вариант на все случаи жизни, тем более, что сочетать ее можно с любой обувью.



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5. Юбка-карандаш – модель для любительниц более строгого и облегающего силуэта.



6. Юбка на запах – отличная альтернатива юбке-карандаш, более удобная и менее строгая.





7. Бельевая юбка – очень женственный и одновременно универсальный вариант.

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8. Юбка из кружева – если хочется добавить немного провокации. На знойное лето будет очень даже кстати.





9. Юбки макси – тоже имеют место быть в текущем летнем сезоне.

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10. Ну и конечно, нет ничего лучше для демонстрации стройных ножек, чем юбки мини. Когда это делать, как не летом.

Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)