Полусолнце, плиссе и мини: топ-10 трендовых юбок этого лета

Юбка – один из самых летних и женственных элементов одежды. Если выбрать правильный фасон, то девушка будет выглядеть неповторимо и модно, а также сможет подчеркнуть достоинства фигуры.
Стилист Ольга Чистова предложила в своем Instagram список из 10 трендовых юбок этого лета.
1. Асимметричная юбка миди. Обращаю внимание, речь идет именно о МИДИ.
Кстати, асимметрия в юбках – отличная опция, если есть нюансы в верхней части тела, и вы хотите перевести внимание на нижнюю.
2. Юбка с разрезом. Если нужна модель для изысканных и незабываемых образов, то это она.
3. Льняная юбка-полусолнце. Очень женственно и одновременно уместно для летнего офисного стиля.
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4. Плиссированная юбка – вариант на все случаи жизни, тем более, что сочетать ее можно с любой обувью.
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5. Юбка-карандаш – модель для любительниц более строгого и облегающего силуэта.
6. Юбка на запах – отличная альтернатива юбке-карандаш, более удобная и менее строгая.
7. Бельевая юбка – очень женственный и одновременно универсальный вариант.
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8. Юбка из кружева – если хочется добавить немного провокации. На знойное лето будет очень даже кстати.
9. Юбки макси – тоже имеют место быть в текущем летнем сезоне.
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10. Ну и конечно, нет ничего лучше для демонстрации стройных ножек, чем юбки мини. Когда это делать, как не летом.
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