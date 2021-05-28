Напівсонце, плісе і міні: топ-10 трендових спідниць цього літа

Трендові спідниці літо 2021:

1. Асиметрична спідниця міді. Звертаю увагу, мова йде саме про міді.

До речі, асиметрія в спідницях - відмінна опція, якщо є нюанси у верхній частині тіла, і ви хочете перевести увагу на нижню.





2. Спідниця з розрізом. Якщо потрібна модель для вишуканих і незабутніх образів, то це вона.





3. Лляна спідниця-напівсонце. Дуже жіночно і одночасно доречно для літнього офісного стилю.



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4. Плісирована спідниця - варіант на всі випадки життя, тим більше, що поєднувати її можна з будь-яким взуттям.



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5. Спідниця-олівець - модель для любительок більш суворого і облягаючого силуету.



6. Спідниця на запах - відмінна альтернатива спідниці-олівець, більш зручна і менш сувора.





7. Білизняна спідниця - дуже жіночний і одночасно універсальний варіант.

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8. Спідниця з мережива - якщо хочеться додати трохи провокації. На спекотне літо буде дуже навіть до речі.





9. Спідниці максі - теж мають місце бути в поточному літньому сезоні.

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10. Ну і звичайно, немає нічого кращого для демонстрації струнких ніжок, ніж спідниці міні. Коли це робити, як не влітку.

Ілюстративне фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)