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Помогут удлинить ноги: стилист показала, как носить джинсы-трубы в осенне-зимнем сезоне

Автор: Татьяна Турчаникова

Джинсы-трубы по праву считаются самыми актуальными и топовыми джинсами последних двух сезонов.

Как носить их в сезоне осень-зима 2021 / 22? Стилист Файила Кадырова в своем Instagram назвала целых семь вариантов, как сочетать эти джинсы с другой одеждой, чтобы это смотрелось стильно и, как и раньше, актуально.


Джинсовый тотал-лук полюбился интернет-знаменитостям (фото: instagram.com/matildadjerf)

Главный цвет сезона: стилист показала, какой оттенок зеленого носить этой осенью

Как носить джинсы-трубы: варианты сочетаний

  • Белая футболка + джинсы + пиджак - казалось бы, такая простая, но довольно эффектная формула.

  • Костюмный жилет + джинсы - расслабленно-сексуальный тандем из двух стильных составляющих.

  • Кроп-топ + джинсы + пиджак - для самых смелых и дерзких.

  • Союз кроп-пиджака и джинс обеспечит вам бесконечно длинные ноги.

Толстовка + джинсы - очень неформальный и повседневный образ - отлично подойдет для продолжительных прогулок с детьми.

  • Кроп-топ + джинсы + рубашка - боевой комплект на раннюю осень (для мягкого климата).

  • Кардиган + джинсы - по-осеннему уютный и комфортный образ.

Джинсы-трубы все еще актуальны в новом сезоне (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист рассказала, что кожаная косуха уже успела всем надоесть, вот какая кожа будет в тренде осенью.

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Роузи Хантингтон-Уайтли