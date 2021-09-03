Помогут удлинить ноги: стилист показала, как носить джинсы-трубы в осенне-зимнем сезоне

Джинсы-трубы по праву считаются самыми актуальными и топовыми джинсами последних двух сезонов.
Как носить их в сезоне осень-зима 2021 / 22? Стилист Файила Кадырова в своем Instagram назвала целых семь вариантов, как сочетать эти джинсы с другой одеждой, чтобы это смотрелось стильно и, как и раньше, актуально.
Джинсовый тотал-лук полюбился интернет-знаменитостям (фото: instagram.com/matildadjerf)
Главный цвет сезона: стилист показала, какой оттенок зеленого носить этой осенью
Белая футболка + джинсы + пиджак - казалось бы, такая простая, но довольно эффектная формула.
Толстовка + джинсы - очень неформальный и повседневный образ - отлично подойдет для продолжительных прогулок с детьми.
Джинсы-трубы все еще актуальны в новом сезоне (фото: instagram.com/faila_spb)
Раньше стилист рассказала, что кожаная косуха уже успела всем надоесть, вот какая кожа будет в тренде осенью.