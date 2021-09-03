Допоможуть подовжити ноги: стиліст показала, як носити джинси-труби в осінньо-зимовому сезоні

Джинси-труби по праву вважаються найактуальнішими і топовими джинсами останніх двох сезонів.
Як носити їх в сезоні осінь-зима 2021 / 22? Стиліст Файіла Кадирова в своєму Instagram назвала цілих сім варіантів, як поєднувати ці джинси з іншим одягом, щоб це виглядало стильно і, як і раніше, актуально.
Джинсовий тотал-лук полюбився інтернет-знаменитостям (фото: instagram.com/matildadjerf)
Головний колір сезону: стиліст показала, який відтінок зеленого носити цієї осені
Біла футболка + джинси + піджак - здавалося б, така проста, але досить ефектна формула.
Толстовка + джинси - дуже неформальний і повсякденний образ - відмінно підійде для тривалих прогулянок з дітьми.
Джинси-труби все ще актуальні в новому сезоні (фото: instagram.com/faila_spb)
Раніше стиліст розповіла, що шкіряна косуха вже встигла всім набриднути, ось яка шкіра буде в тренді восени.