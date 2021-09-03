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Допоможуть подовжити ноги: стиліст показала, як носити джинси-труби в осінньо-зимовому сезоні

Автор: Тетяна Турчанікова

Джинси-труби по праву вважаються найактуальнішими і топовими джинсами останніх двох сезонів.

Як носити їх в сезоні осінь-зима 2021 / 22? Стиліст Файіла Кадирова в своєму Instagram назвала цілих сім варіантів, як поєднувати ці джинси з іншим одягом, щоб це виглядало стильно і, як і раніше, актуально.


Джинсовий тотал-лук полюбився інтернет-знаменитостям (фото: instagram.com/matildadjerf)

Головний колір сезону: стиліст показала, який відтінок зеленого носити цієї осені

Як носити джинси-труби: варіанти поєднань

  • Біла футболка + джинси + піджак - здавалося б, така проста, але досить ефектна формула.

  • Костюмний жилет + джинси - розслаблено-сексуальний тандем з двох стильних складових.

  • Кроп-топ + джинси + піджак - для найсміливіших і зухвалих.

  • Союз кроп-піджака і джинс забезпечить вам нескінченно довгі ноги.

Толстовка + джинси - дуже неформальний і повсякденний образ - відмінно підійде для тривалих прогулянок з дітьми.

  • Кроп-топ + джинси + сорочка - бойовий комплект на ранню осінь (для м'якого клімату).

  • Кардиган + джинси-по-осінньому затишний і комфортний образ.

Джинси-труби все ще актуальні в новому сезоні (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст розповіла, що шкіряна косуха вже встигла всім набриднути, ось яка шкіра буде в тренді восени.

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