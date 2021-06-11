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Подарите дочке: стилист показала тренды лета, которые будут актуальными и через 20 лет

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Пятница 11 июня 2021 19:09
Подарите дочке: стилист показала тренды лета, которые будут актуальными и через 20 лет Мода циклична, так что сохраните лучшие вещи для дочерей (фото: instagram.com/angelcandices)
Автор: Татьяна Турчаникова

"Мода циклична! Я носила это летом 2021, когда встретила вашего папу", - будем говорить мы своим дочерям и лет через 20-30.

Чем нам запомнится это лето? Конечно, длинными теплыми вечерами, красивыми закатами, морем, солнцем и уютными пикниками, посиделками с подругами и фотогеничными бокалами.

А вот что попадет в список ярких трендов, рассказала и показала в своем Instagram стилист Зоя Панина.

О чем мы будем вспоминать в далеких 30 или 40-х годах? Интересно, инстаграм будет еще живой? Листайте подборку и не забудьте рассказать дочкам, как модничали напропалую, собирали комплименты и тысячи лайков.

Топ горячих трендов лета 2021

  • Чокеры, бусы, браслеты из бисера

Подарите дочке: стилист показала тренды лета, которые будут актуальными и через 20 лет

  • Кроп-топы и бра

Подарите дочке: стилист показала тренды лета, которые будут актуальными и через 20 лет

  • Веревочки и завязки на одежде

Подарите дочке: стилист показала тренды лета, которые будут актуальными и через 20 лет

Бермуды, велосипедки и деним: стилист показала топ городских шортов на лето 2021

  • Фигурные вырезы на платьях и топах

Подарите дочке: стилист показала тренды лета, которые будут актуальными и через 20 лет

  • Бейсболки и платки

Подарите дочке: стилист показала тренды лета, которые будут актуальными и через 20 лет

  • Джинсы-трубы

Подарите дочке: стилист показала тренды лета, которые будут актуальными и через 20 лет

  • Клоги и массивные мюли

Подарите дочке: стилист показала тренды лета, которые будут актуальными и через 20 лет

  • Разрезы на платьях и сарафанам

Подарите дочке: стилист показала тренды лета, которые будут актуальными и через 20 лет

Тренды лета 2021, которые будут актуальны и через 40 лет (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раньше стилистка показала, какие платья и жакеты уже не стоит носить в этом сезоне.

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