Подаруєте потім доньці: стиліст показала тренди літа, які будуть актуальними і через 20 років

"Мода циклічна! Я носила це влітку 2021, коли зустріла вашого тата", - будемо говорити ми своїм дочкам років через 20-30.

Чим нам запам'ятається це літо? Звичайно, довгими теплими вечорами, красивими заходами, морем, сонцем і затишними пікніками, посиденьками з подругами і фотогенічними келихами.