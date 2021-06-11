Подаруєте потім доньці: стиліст показала тренди літа, які будуть актуальними і через 20 років
"Мода циклічна! Я носила це влітку 2021, коли зустріла вашого тата", - будемо говорити ми своїм дочкам років через 20-30.
Чим нам запам'ятається це літо? Звичайно, довгими теплими вечорами, красивими заходами, морем, сонцем і затишними пікніками, посиденьками з подругами і фотогенічними келихами.
А ось що потрапить в список яскравих трендів, розповіла і показала в своєму Instagram стиліст Зоя Паніна.
Про що ми будемо згадувати в далеких 30 або 40-х роках? Цікаво, Instagram буде ще живий? Гортайте добірку і не забудьте розповісти дочкам, як моднічали напропалу, збирали компліменти і тисячі лайків.
Топ гарячих трендів літа 2021
- Чокери, намиста, браслети з бісеру
- Кроп-топи і бра
- Мотузочки і зав'язки на одязі
Бермуди, велосипедки і денім: стиліст показала топ міських шортів на літо 2021
- Фігурні вирізи на сукнях і топах
- Бейсболки і хустки
- Джинси-труби
- Клоги і масивні мюлі
- Розрізи на сукнях і сарафанах
Тренди літа 2021, які будуть актуальні і через 40 років (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Раніше стилістка показала, які сукні і жакети вже не варто носити в цьому сезоні.