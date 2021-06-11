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Подаруєте потім доньці: стиліст показала тренди літа, які будуть актуальними і через 20 років

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П'ятниця 11 червня 2021 19:09
Подаруєте потім доньці: стиліст показала тренди літа, які будуть актуальними і через 20 років Мода циклічна, тож збережіть найкращі речі для дочок (фото: instagram.com/angelcandices)
Автор: Тетяна Турчанікова

"Мода циклічна! Я носила це влітку 2021, коли зустріла вашого тата", - будемо говорити ми своїм дочкам років через 20-30.

Чим нам запам'ятається це літо? Звичайно, довгими теплими вечорами, красивими заходами, морем, сонцем і затишними пікніками, посиденьками з подругами і фотогенічними келихами.

А ось що потрапить в список яскравих трендів, розповіла і показала в своєму Instagram стиліст Зоя Паніна.

Про що ми будемо згадувати в далеких 30 або 40-х роках? Цікаво, Instagram буде ще живий? Гортайте добірку і не забудьте розповісти дочкам, як моднічали напропалу, збирали компліменти і тисячі лайків.

Топ гарячих трендів літа 2021

  • Чокери, намиста, браслети з бісеру

Подаруєте потім доньці: стиліст показала тренди літа, які будуть актуальними і через 20 років

  • Кроп-топи і бра

Подаруєте потім доньці: стиліст показала тренди літа, які будуть актуальними і через 20 років

  • Мотузочки і зав'язки на одязі

Подаруєте потім доньці: стиліст показала тренди літа, які будуть актуальними і через 20 років

Бермуди, велосипедки і денім: стиліст показала топ міських шортів на літо 2021

  • Фігурні вирізи на сукнях і топах

Подаруєте потім доньці: стиліст показала тренди літа, які будуть актуальними і через 20 років

  • Бейсболки і хустки

Подаруєте потім доньці: стиліст показала тренди літа, які будуть актуальними і через 20 років

  • Джинси-труби

Подаруєте потім доньці: стиліст показала тренди літа, які будуть актуальними і через 20 років

  • Клоги і масивні мюлі

Подаруєте потім доньці: стиліст показала тренди літа, які будуть актуальними і через 20 років

  • Розрізи на сукнях і сарафанах

Подаруєте потім доньці: стиліст показала тренди літа, які будуть актуальними і через 20 років

Тренди літа 2021, які будуть актуальні і через 40 років (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше стилістка показала, які сукні і жакети вже не варто носити в цьому сезоні.

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