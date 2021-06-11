Подарите дочке: стилист показала тренды лета, которые будут актуальными и через 20 лет

"Мода циклична! Я носила это летом 2021, когда встретила вашего папу", - будем говорить мы своим дочерям и лет через 20-30.
Чем нам запомнится это лето? Конечно, длинными теплыми вечерами, красивыми закатами, морем, солнцем и уютными пикниками, посиделками с подругами и фотогеничными бокалами.
А вот что попадет в список ярких трендов, рассказала и показала в своем Instagram стилист Зоя Панина.
О чем мы будем вспоминать в далеких 30 или 40-х годах? Интересно, инстаграм будет еще живой? Листайте подборку и не забудьте рассказать дочкам, как модничали напропалую, собирали комплименты и тысячи лайков.
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Тренды лета 2021, которые будут актуальны и через 40 лет (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Раньше стилистка показала, какие платья и жакеты уже не стоит носить в этом сезоне.