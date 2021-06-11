Подарите дочке: стилист показала тренды лета, которые будут актуальными и через 20 лет

"Мода циклична! Я носила это летом 2021, когда встретила вашего папу", - будем говорить мы своим дочерям и лет через 20-30.

Чем нам запомнится это лето? Конечно, длинными теплыми вечерами, красивыми закатами, морем, солнцем и уютными пикниками, посиделками с подругами и фотогеничными бокалами.