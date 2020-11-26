Пора уже наконец-то себя полюбить: Андре Тан показал примеры, как одеваться точно не стоит

Андре Тан недавно поделился советами по выбору одежды для осенних прохладных дней: дизайнер остановился на базовых деталях гардероба и обратил внимание на важные нюансы.

А сейчас в своем Instagram Тан подсказал, как не испортить даже самый маленький размер непрвильно подобранными аксессуарами или просто неумением сочетать вещи или носить их.

"Как испортить даже размер XS.

Забыть о своей талии

Пора уже наконец-то себя полюбить! Если вам кажется, что ваша талия шире, чем вам хотелось бы, выбирайте одежду с акцентом на изгибы. Обратите также внимание на пояса или ремни - это поможет добиться формы “песочные часы”.

Закрыть зону шеи

Купив неудачную водолазку, вы рискуете визуально испортить все пропорции тела, а вдобавок набрать десяток килограмм. Слишком глухой высокий ворот выбирайте только при наличии длинной шеи. В ином случае, обратите внимание на ворот, который прилегает не вплотную.

Не смотреть на качество ткани

Некачественная ткань сыграет с вами злую шутку и подчеркнет все то, что хочется спрятать. Выбирайте плотную ткань для облегающих вещей и струящуюся для более свободных. Не забывайте, что качественная вещь требует особого ухода.

Выбрать нижнее белье не по размеру

Слишком узкое бра может визуально добавить вам складочек, даже если без белья их нет. То же самое с лямками, которые впиваются в вашу кожу: даже самые качественные ткани не скроют этого.

Спрятаться за оверсайз

Сразу говорю, что ничего хорошего из этого не выйдет. Одежда свободного кроя сейчас особенно актуальна, но помните, что такая вещь должна обязательно быть в паре с приталенной.

Андре Тан показал, как надо и как не надо одеваться (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Напомним, что ранее стилистка рассказала, какую куртку выбрать на зимний сезон 2020/2021. Кроме черного и серого цвета: какие модели и цвета будут актуальными в холода.