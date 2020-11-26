Пора вже нарешті полюбити себе: Андре Тан показав приклади, як одягатися точно не варто

Андре Тан нещодавно поділився порадами щодо вибору одягу для прохолодних осінніх днів: дизайнер зупинився на базових деталях гардеробу і звернув увагу на важливі нюанси.

А зараз в своєму Instagram Тан підказав, як не зіпсувати навіть маленький розмір погано підібраними аксесуарами або просто невмінням поєднувати речі або носити їх.

"Як зіпсувати навіть розмір XS.

Забути про свою талії

Пора вже нарешті полюбити себе! Якщо вам здається, що ваша талія ширше, ніж вам хотілося б, вибирайте одяг з акцентом на вигини. Зверніть також увагу на пояси або ремені - це допоможе досягти форми "пісочний годинник".

Закрити зону шиї

Купивши невдалу водолазку, ви ризикуєте візуально зіпсувати всі пропорції тіла, а до того ж набрати десяток кілограм. Занадто високий глухий воріт вибирайте тільки при наявності довгої шиї. В іншому випадку, зверніть увагу на комір, який прилягає не впритул.

Не дивитися на якість тканини

Неякісна тканина зіграє з вами злий жарт і підкреслить все те, що хочеться заховати. Вибирайте щільну тканину для обтягуючих речей і вільну - для більш вільних. Не забувайте, що якісна річ потребує особливого догляду.

Вибрати нижню білизну не за розміром

Надто вузьке бра може візуально додати вам складочок, навіть якщо без білизни їх немає. Те ж саме з лямками, які впиваються в шкіру: навіть самі якісні тканини не приховують цього.

Сховатися за оверсайз

Відразу кажу, що нічого доброго з цього не вийде. Одяг вільного крою зараз особливо актуальний, але пам'ятайте, що така річ повинна обов'язково бути в парі з приталеною.

Андре Тан показав, як треба і як не треба одягатися (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Нагадаємо, що раніше стилістка розповіла, як вибрати куртку на зимовий сезон 2020/2021. Крім чорного і сірого кольору: які моделі і кольори будуть актуальними в холодні дні.