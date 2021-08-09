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Пора на помойку: Андре Тан назвал 5 признаков, что вещь уже устарела

Автор: Марина Настевич

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как понять, что вещь уже устарела и ей пора на помойку.

В своем Instagram модельер назвал пять главных признаков неактуальности вещи и посоветовал тренировать насмотренность.

Силуэт и фасон

Когда вещи сидят на вас в обтяжку, это не украшает. Важно, чтобы между телом и одеждой было пространство хотя бы в 1-2 см. Это придаст образу легкости. Как минимум сочетайте прилегающий силуэт с оверсайзом.

Крой

Мода циклична и возвращается как в одежде, так и в обуви. Но это не значит, что пора делать забег на бабушкину антресоль. У современных вещей в винтажном стиле крой совершенно другой.

Ткань

Слишком тонкая ткань — будь-то хлопок или трикотаж — способна испортить любую фигуру, подчеркнуть неровности кожи и нижнее белье. Отдавайте предпочтение качеству, а не количеству вещей.

Излишний декор

Стразы, пайетки, аппликации, бусины и другой декор сразу выдают год, в котором вы купили вещь. Обычно такие предметы актуальны только один сезон. Мой совет: чем меньше декора, тем больше сезонов вы будете носить вещь.

Длина изделия и посадка

Обращайте внимание на длину во всем: рукава, брюки, верхняя одежда. Например, рукав в три четверти — признак устаревшей вещи. Лучше будет его обрезать или закатывать до длины выше локтя. Пальто до колен также выдает несовременность кроя — более актуальными станут варианты длины миди или макси.


Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)

"Моя главная рекомендация - тренировать насмотренность, обращать внимание на детали и развивать вкус", - подытожил Тан.

Напомним, ранее стилист рассказала, как выбрать идеальные джинсы, которые прослужат не один год.

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Андре Танстилист