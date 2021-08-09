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Пора на смітник: Андре Тан назвав 5 ознак, що річ вже застаріла

Автор: Марина Настевич

Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, як зрозуміти, що річ вже застаріла і їй пора на смітник.

У своєму Instagram модельєр назвав п'ять головних ознак неактуальності речі і порадив тренувати надивленість.

Силует і фасон

Коли речі сидять на вас в обтяжку, це не прикрашає. Важливо, щоб між тілом і одягом був простір хоча б в 1-2 см, це додасть образу легкості. Як мінімум поєднуйте прилеглий силует з оверсайзом.

Крій

Мода циклічна і повертається як в одязі, так і у взутті. Але це не означає, що пора робити забіг на бабусину антресоль. У сучасних речей в вінтажному стилі крій зовсім інший.

Тканина

Занадто тонка тканина - будь-то бавовна або трикотаж - здатна зіпсувати будь-яку фігуру, підкреслити нерівності шкіри і нижню білизну. Віддавайте перевагу якості, а не кількості речей.

Зайвий декор

Стрази, паєтки, аплікації, намистини та інший декор відразу видають рік, в якому ви купили річ. Зазвичай такі предмети актуальні тільки один сезон. Моя порада: чим менше декору, тим більше сезонів ви будете носити річ.

Довжина виробу і посадка

Звертайте увагу на довжину у всьому: рукава, штани, верхній одяг. Наприклад, рукав в три чверті - ознака застарілої речі. Краще буде його обрізати або закочувати до довжини вище ліктя. Пальто до колін також видає несучасність крою - більш актуальними стануть варіанти довжини міді або максі.


Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)

"Моя головна рекомендація - тренувати надивленість, звертати увагу на деталі і розвивати смак", - підсумував Тан.

Нагадаємо, раніше стиліст розповіла, як вибрати ідеальні джинси, які прослужать не один рік.

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Андре Танстилист