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Пора сиять: Simone Rocha задала главный тренд макияжа на весну 2022

Автор: Ольга Турчаникова

Каким будет трендовый макияж весны 2022? Судя по модным показам – сверкающим! Камушки, стразы, кристаллы и пайетки, в ход идет все.

Так, ирландский дизайнер Симон Роша представила новую коллекцию, навеянную сказкой ее детства, где злая мачеха превращает четырех дочек в лебедей, рассказал vogue.co.uk.

Дизайнер призналась, что эту старую сказку в ее стране знает каждый – именно этой страшной историей вдохновилась Симон для новой работы.

Дизайнер призналась, что ей нравится идея Мне носить косметику как модный аксессуар, так она становится продолжением индивидуальности человека.

Весна – пора сиять! (фото: instagram.com/simonerocha_)

После показа чистая увлажненная кожа и крупные кристаллы в виде основного украшения станут настоящим трендом весны 2022.

Раньше Кейт Миддлтон показала весенний образ от демократичных марок.

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