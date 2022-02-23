Пора сяяти: Simone Rocha задала головний тренд макіяжу на весну 2022

Дизайнер зізналася, що цю стару казку в її країні знає кожен – саме цією страшною історією надихнулася Симон для нової роботи.

Дизайнер зізналася, що їй подобається ідея носити косметику як модний аксесуар, так вона стає продовженням індивідуальності людини.

Весна – пора сяяти! (фото: instagram.com/simonerocha_)

Після показу чиста зволожена шкіра і великі кристали у вигляді основної прикраси стануть справжнім трендом весни 2022.