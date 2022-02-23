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Пора сяяти: Simone Rocha задала головний тренд макіяжу на весну 2022

Автор: Ольга Турчанікова

Яким буде трендовий макіяж весни 2022? Судячи з модних показів – блискучим! Камінчики, стрази, кристали і паєтки, в хід йде все.

Так, ірландський дизайнер Симон Роша представила нову колекцію, навіяну казкою її дитинства, де зла мачуха перетворює чотирьох дочок на лебедів, розповів vogue.co.uk.

Дизайнер зізналася, що цю стару казку в її країні знає кожен – саме цією страшною історією надихнулася Симон для нової роботи.

Дизайнер зізналася, що їй подобається ідея носити косметику як модний аксесуар, так вона стає продовженням індивідуальності людини.

Весна – пора сяяти! (фото: instagram.com/simonerocha_)

Після показу чиста зволожена шкіра і великі кристали у вигляді основної прикраси стануть справжнім трендом весни 2022.

Раніше Кейт Міддлтон показала весняний образ від демократичних марок.

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