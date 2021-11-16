UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Снова в моде: стилист назвала вещи, которые останутся с нами в 2022 году

Автор: Марина Настевич

Из сезона в сезон мы наблюдаем, как вещи, которые только недавно были горячим трендом, покидают модный Олимп. Однако некоторым удается задержаться там чуть дольше и оставаться актуальными несколько сезонов подряд.

Стилист Эльвира Лиорзу рассказала в Instagram, какие вещи из нынешнего сезона останутся трендовыми и в 2022 году.

Модные тренды 2022:

Свободный крой

Сейчас активно входят в моду облегающие силуэты. Но свободный крой все равно остаётся актуальным



Завышенная талия.

Хоть сейчас и в тренде низкая посадка, это не значит, что завышенная талия уже неактуальна. Носим.



Кожаные вещи

Брюки, пиджаки, тренчи из кожи будут актуальны и в 2022 году



Объемные и свободные куртки, пуховики.

Это не только удобно, но ещё и стильно. Поэтому забираем с собой в новый сезон.



Трикотажные спортивные костюмы

В таких костюмах невероятно удобно и к тому же выглядят они стильно. Поэтому носим с уверенностью.



Жилеты.

Жилеты заняли уверенную позицию в современном гардеробе и не собираются ее сдавать.



Грубая подошва

Такая обувь популярна не первый сезон. И в новом сезоне она все так же будет актуальна.



Шубы-чебурашки

Эти шубки уже останутся с нами на года. Возможно, как-то будет меняться крой. Но шубы из искусственного меха будут актуальны.



Кепки, панамки.

Никуда не уходят, остаются с нами.

Иллюстративное фото (instagram.com/mooneliya)

Ранее стилист поделилась подсказками, как правильно выбрать пуховик на зиму под свою фигуру и тип внешности.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды