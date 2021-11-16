Снова в моде: стилист назвала вещи, которые останутся с нами в 2022 году

Модные тренды 2022:

Свободный крой

Сейчас активно входят в моду облегающие силуэты. Но свободный крой все равно остаётся актуальным



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Завышенная талия.

Хоть сейчас и в тренде низкая посадка, это не значит, что завышенная талия уже неактуальна. Носим.



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Кожаные вещи

Брюки, пиджаки, тренчи из кожи будут актуальны и в 2022 году



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Объемные и свободные куртки, пуховики.

Это не только удобно, но ещё и стильно. Поэтому забираем с собой в новый сезон.



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Трикотажные спортивные костюмы

В таких костюмах невероятно удобно и к тому же выглядят они стильно. Поэтому носим с уверенностью.



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Жилеты.

Жилеты заняли уверенную позицию в современном гардеробе и не собираются ее сдавать.



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Грубая подошва

Такая обувь популярна не первый сезон. И в новом сезоне она все так же будет актуальна.



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Шубы-чебурашки

Эти шубки уже останутся с нами на года. Возможно, как-то будет меняться крой. Но шубы из искусственного меха будут актуальны.



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Кепки, панамки.

Никуда не уходят, остаются с нами.

Иллюстративное фото (instagram.com/mooneliya)