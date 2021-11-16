RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Знову в моді: стиліст назвала речі, які залишаться з нами в 2022 році

Автор: Марина Настевич

З сезону в сезон ми спостерігаємо, як речі, які тільки недавно були гарячим трендом, залишають модний Олімп. Однак деяким вдається затриматися там трохи довше і залишатися актуальними кілька сезонів поспіль.

Стиліст Ельвіра Ліорзу розповіла в Instagram, які речі з нинішнього сезону залишаться трендовими і в 2022 році.

Модні тренди 2022:

Вільний крій

Зараз активно входять в моду облягаючі силуети. Але вільний крій все одно залишається актуальним



Завищена талія.

Хоч зараз і в тренді низька посадка, це не означає, що завищена талія вже неактуальна. Носити.



Шкіряні речі

Штани, піджаки, тренчі зі шкіри будуть актуальні і в 2022 році



Об'ємні і вільні куртки, пуховики.

Це не тільки зручно, але ще і стильно. Тому, забираємо з собою в новий сезон.



Трикотажні спортивні костюми

У таких костюмах неймовірно зручно і до того ж виглядають вони стильно. Тому носимо з упевненістю.



Жилет.

Жилети зайняли впевнену позицію в сучасному гардеробі і не збираються її здавати.



Груба підошва

Таке взуття популярне не перший сезон. І в новому сезоні воно все також буде актуальне.



Шуби-чебурашки

Ці шубки вже залишаться з нами на роки. Можливо, якось буде змінюватися крій. Але шуби зі штучного хутра будуть актуальні.



Кепки, панамки.

Нікуди не йдуть, залишаються з нами.

Ілюстративне фото (instagram.com/mooneliya)

Раніше стиліст поділилася підказками, як правильно вибрати пуховик на зиму під свою фігуру і тип зовнішності.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди