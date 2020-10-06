UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Как правильно подобрать ремень: топ-6 правил от стилиста

Автор: Марина Настевич

Модный эксперт поделилась хитростями, как создать стильный образ с ремнем

Бывает, что встречаются с первого взгляда неплохие комплекты на женщинах, но чего-то не хватает. Дьявол кроется в деталях, зачастую именно ремня и не хватает для стильного и яркого образа.

Стилист Анастасия Амстердам рассказала на своей странице в Instagram, как же правильно подобрать ремень к одежде.

Топ-6 правил от модного эксперта:

1. Ремень в цвет брюк. Самый очевидный способ.

2. Ремень под цвет обуви, либо сумки, либо браслета. Не обязательно попадать точно в цвет, может быть чуть разный оттенок.



3. Ремень как акцент. Например, все цвета комплекта ахроматы, вполне можно добавить цветной ремень.



4. Цвет ремня совпадает с одним из цветов принта. Например, у вас разноцветное платье, присмотритесь, какие там содержатся цвета и подберите ремень.

5. Советую выбрасывать родные текстильные ремни на изделиях, которые продаются в комплекте. Часто встречается на юбках, брюках, платьях. Выбрасывайте сразу и меняйте на хороший кожаный ремень. Плюс 100 к стилю.

Самые читаемые новости


Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)⠀⠀

6. Ремень нынче довольно широкий, не меньше 4х см, чем толще ткань, тем шире ремень.

Напомним, что дизайнер Андре Тан перечислил антитренды осеннего сезона 2020.

К слову, стилист Вика Барва поделилась секретами удачного выбора белья.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины модастилист