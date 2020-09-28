Как правильно выбирать нижнее белье: полезные советы от стилиста

Правильно подобранное качественное нижнее белье – залог комфорта и уверенности в себе для любой женщины. Многие задумываются про специальные конструкции бюстгальтеров, когда покупают фееричное платье с глубоким декольте или вырезом на спине.

Но стилист Вика Барва советует вдумчиво подбирать его и в повседневной жизни. На своей странице в Instagram она поделилась полезными советами и нюансами, которые помогут вам правильно выбрать белье и сочетать его с одеждой.



Самым базовым вариантом нижнего белья считаю гладкие и бесшовные варианты бежевого и черного цвета. Да, да не белый, а именно бежевый в цвет вашей кожи. Именно такой вариант будет максимально незаметен под белыми и прозрачными вариантами верхов. По себе могу сказать, что 95 % времени ношу именно такой.





Все остальные варианты (кружево, замысловатые формы, сочетание разных фактур, деталировка в виде бантиков и т.д) носим под одеждой, которая скрывает их за массивом или плотностью ткани.



Призываю вас отказаться от силиконовых бретелей в пользу бюстгальтеров со съемными бретелями, специальной конструкции бандо или выбирать бретельки в цвет топа, чтоб создавалось ощущение двойной бретельки на одежде.





Варианты без бретелей выбирайте с уплотнителем из силикона на поясе бюстгальтера – он обеспечивает дополнительную защиту от сползания и надежную фиксацию его на теле.



Для глубоких декольте выбирайте бюстгальтеры с глубоким вырезом.





Для одежды с глубоким вырезом на спине существуют дополнительный удлинители для спинки.





Всевозможные клеящиеся конструкции бюстгальтеров, которые могут полностью или частично приклеиваться хороши только для небольшой груди, так как не имеют эффекта поддержки груди. В моем гардеробе прижились только наклейки на соски, которые могут быть выполнены полностью из силикона или иметь хлопковый верхний слой.





Также магазины предлагают аксессуары для бретелей, которые помогают спрятать их под одеждой.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

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