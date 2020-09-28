Як правильно вибирати нижню білизну: корисні поради стиліста

Правильно підібрана якісна нижня білизна – запорука комфорту і впевненості в собі для будь-якої жінки. Багато замислюються про спеціальні конструкції бюстгальтерів, коли купують феєричну сукню з глибоким декольте або вирізом на спині.

Але стиліст Віка Барва радить вдумливо підбирати її і в повсякденному житті. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася корисними порадами і нюансами, які допоможуть вам правильно вибрати білизну і поєднувати її з одягом.



Найбазовішим варіантом нижньої білизни вважаю гладкі і безшовні варіанти бежевого та чорного кольору. Так, так не білий, а саме бежевий колір вашої шкіри. Саме такий варіант буде максимально непомітний під білими й прозорими варіантами верхів. По собі можу сказати, що 95 % часу ношу саме такий.





Всі інші варіанти (мереживо, мудрі форми, поєднання різних фактур, деталювання у вигляді бантиків і т.д) носимо під одягом, який приховує їх за масивом або щільністю тканини.



Закликаю вас відмовитися від силіконових бретелей на користь бюстгальтерів зі знімними бретелями, спеціальної конструкції бандо або вибирати бретельки в колір топа, щоб створювалося відчуття подвійної бретельки на одязі.





Варіанти без бретелей вибирайте з ущільнювачем з силікону на поясі бюстгальтера – він забезпечує додатковий захист від сповзання та надійну фіксацію його на тілі.



Для глибоких декольте вибирайте бюстгальтери з глибоким вирізом.





Для одягу з глибоким вирізом на спині існують додаткові подовжувачі для спинки.





Всілякі конструкції бюстгальтерів, які можуть повністю або частково приклеюватися, гарні тільки для невеликих грудей, так як не мають ефекту підтримки грудей. У моєму гардеробі прижилися тільки наклейки на соски, які можуть бути виконані повністю з силікону або мати бавовняний верхній шар.





Також магазини пропонують аксесуари для бретелей, які допомагають сховати їх під одягом.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

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