UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Как правильно выбрать пуховик на зиму: подсказки от стилиста

Автор: Марина Настевич

Пуховик - отличный вариант верхней одежды в холодный сезон. И все мы их носим, но все же у многих возникает вопрос, как выбрать подходящий вариант именно себе.

Существует много нюансов при выборе пуховика - стилист-имиджмейкер Алина Некипелая разобрала их в своем Instagram.

1. Теплота и образ жизни

Бывают лёгкие и тёплые зимние пуховики, смотрите на наполнение.

Если вы авто-леди, то есть фасоны укороченные. Если мерзнете и долго гуляете с детьми, то конечно длину ниже колена или миди.



2. Стиль

Ориентируйтесь на основное стилевое направление в своём гардеробе. Самый универсальный пуховик в стиле кэжуал - можно выбрать фасон халата с поясом или оверсайз.



3. Особенности внешности и фигуры

Пуховик мы носим в портретной зоне, поэтому важно выбрать "свои" правильные оттенки.

Для каждого колорита внешности своя температура, яркость, темнота. И конечно, ваш тип фигуры тоже влияет на выбор фасона.

Самый универсальный крой - это халат с поясом, подойдёт для любого типа. И не теряет своей актуальности уже много лет.



4. Длина

Если у вас рост до 160 см, лучше брать длину до колена, если хотите миди, то лучше носить с каблуком.

С высоким ростом можно любую длину. Не бойтесь выбирать яркие цвета, ведь сейчас огромный выбор оттенков.

Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Ранее стилист поделилась полезными фишками, которые помогут не замерзнуть в юбке осенью и зимой.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды