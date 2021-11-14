Как правильно выбрать пуховик на зиму: подсказки от стилиста

Пуховик - отличный вариант верхней одежды в холодный сезон. И все мы их носим, но все же у многих возникает вопрос, как выбрать подходящий вариант именно себе.
Существует много нюансов при выборе пуховика - стилист-имиджмейкер Алина Некипелая разобрала их в своем Instagram.
1. Теплота и образ жизни
⠀
Бывают лёгкие и тёплые зимние пуховики, смотрите на наполнение.
⠀
Если вы авто-леди, то есть фасоны укороченные. Если мерзнете и долго гуляете с детьми, то конечно длину ниже колена или миди.
⠀
2. Стиль
⠀
Ориентируйтесь на основное стилевое направление в своём гардеробе. Самый универсальный пуховик в стиле кэжуал - можно выбрать фасон халата с поясом или оверсайз.
⠀
3. Особенности внешности и фигуры
⠀
Пуховик мы носим в портретной зоне, поэтому важно выбрать "свои" правильные оттенки.
⠀
Для каждого колорита внешности своя температура, яркость, темнота. И конечно, ваш тип фигуры тоже влияет на выбор фасона.
⠀
Самый универсальный крой - это халат с поясом, подойдёт для любого типа. И не теряет своей актуальности уже много лет.
⠀
4. Длина
⠀
Если у вас рост до 160 см, лучше брать длину до колена, если хотите миди, то лучше носить с каблуком.
⠀
С высоким ростом можно любую длину. Не бойтесь выбирать яркие цвета, ведь сейчас огромный выбор оттенков.
Ранее стилист поделилась полезными фишками, которые помогут не замерзнуть в юбке осенью и зимой.