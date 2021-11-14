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Як правильно вибрати пуховик на зиму: підказки від стиліста

Автор: Марина Настевич

Пуховик - відмінний варіант верхнього одягу в холодний сезон. І всі ми їх носимо, але все ж у багатьох виникає питання, як вибрати підходящий варіант саме собі.

Існує багато нюансів при виборі пуховика - стиліст-іміджмейкер Аліна Некипіла розібрала їх у своєму Instagram.

1. Теплота і спосіб життя

Бувають легкі і теплі зимові пуховики, дивіться на наповнення.

Якщо ви авто-леді, то є фасони укорочені. Якщо мерзнете і довго гуляєте з дітьми, то звичайно довжину нижче коліна або міді.



2. Стиль

Орієнтуйтеся на основний стильовий напрямок в своєму гардеробі. Самий універсальний пуховик в стилі кежуал - можна вибрати фасон халата з поясом або оверсайз.



3. Особливості зовнішності і фігури

Пуховик ми носимо в портретній зоні, тому важливо вибрати "свої" правильні відтінки.

Для кожного колориту зовнішності своя температура, яскравість, темрява. І звичайно, ваш тип фігури теж впливає на вибір фасону.

Самий універсальний крій - це халат з поясом, підійде для будь-якого типу. І не втрачає своєї актуальності вже багато років.



4. Довжина

Якщо у вас зріст до 160 см, краще брати довжину до коліна, якщо хочете міді, то краще носити з каблуком.

З високим ростом можна будь-яку довжину. Не бійтеся вибирати яскраві кольори, адже зараз величезний вибір відтінків.

Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Раніше стиліст поділилася корисними фішками, які допоможуть не замерзнути в спідниці восени і взимку.

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