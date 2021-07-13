Привабливо і яскраво: стиліст показала, як оживити офісний образ влітку
Влітку головне - не "зваритися" в офісному піджаку (фото: instagram.com/hoskelsa)
Привабливою і стильною можна залишатися навіть з документами в руках! Головне - знати прості секрети, як оживити будь-який, навіть офісний, лук.
Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Дар'я Шебіна.
Прості правила, як оживити офісний лук влітку 2021
- Завжди є чітка і гостра лінія в образі: каблуки, стрілки, лацкани, ремінь, принт і так далі.
- Контраст в кольорі. Додаємо один акцентний колір для залучення уваги до образу.⠀
- Не забуваємо про "жіночі штучки": каблуки, помада, доглянута зачіска, духи, хоча б одна підкреслена частина тіла - інакше є ризик перетворитися в Людмилу Прокоф'євну.⠀
Стильні деталі, які пожвавлять офісний образ
Пояс
Акцент на одній з частин тіла.
Високі підбори
Проста схема: стиліст розповіла, як вибрати базові джинси в 2021 році
Яскраві кольори
Вирізи на брюках
Вишукане декольте
Як оживити офісний лук - прості прийоми (фото: instagram.com/dariashebina_stylist)
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