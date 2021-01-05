Привет из детства: Белла Хадид, Айрис Лоу и Хейли Бибер показали самый модный аксессуар зимы 2021

Белла Хадид - одна из самых успешных в мире моделей, которая давно заслужила статус иконы стиля. Девушка молниеносно перенимает тренды, тут же вплетая их в свои обычные повседневные образы. Так что по ее блогу легко можно отслеживать все тенденции с подиумов. Одно из недавних открытий Беллы - знаковый аксессуар, который знаком многим из нас с детства и который вновь на пике популярности. Итак, пора примерить нечто из далекого прошлого!

Белла обожает носить сразу несколько колец (фото: instagram.com/bellahadid)

Речь идет об "игрушечных" кольцах: пластиковые украшения с вкраплениями бусин и блесток покорили инстапространство. Главное правило таких аксессуаров, судя по блогу модели - чем больше, чем лучше. Белла просто засыпала сеть фото, где главным акцентом образов стали подобные кольца. Девушка также с удовольствием выдала всем свой любимый бренд - La Manso.

Кольца, которые покорили сеть (фото: instagram.com/la_manso)

Разумеется, Белла - не единственная, кто успел оценить, как здорово смотрятся кольца La Manso. Среди других звезд, которые просто покорены данным брендом - певица Дуа Липа, светская львица, арт-директор Adidas и просто икона стиля Хейли Бибер, юная покорительница сети и дочь Джуда Лоу - Айрис Лоу и многие другие звезды первой величины. Вдохновляемся!

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