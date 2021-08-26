Простая схема: стилист рассказала, как выбрать обувь, которая вам точно подойдет

Поэтому, покупая обувь к новому сезону, стоит в первую очередь ориентироваться на себя: куда ее можно в ней пойти, любите ли именно вы такую модель - и вписывается ли она в ваш гардероб.

Часто бывает, покупаешь обувь, просто потому, что она трендовая, а в итоге она стоит на полке - обутая максимум один раз.

Стилист Рита Степанченко в своем Instagram дала схему, как выбрать для себя удобную обувную базу, которая точно будет востребована и прослужит не один сезон.

Начинаем всегда с базы. Должна быть хотя бы одна пара, которую вы можете использовать с большинством образов (не со всеми, так как есть и вечерние наряды).⁣⁣⠀⁣⠀

Если носите только кроссовки, не набирайте каблуков (фото: pexels.com)

Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовую обувь осени 2021

Базовая обувь:⁣⁣⠀

- легко идентифицируется по модели (вы точно знаете, что это кеды, ботильоны, кроссовки и т. д.) ⁣,

- однотонная,

- без контрастных строчек⁣⁣,

- без акцентной фурнитуры, а лучше, чтобы фурнитура была в тон обуви (черные ботильоны с закрытой молнией или черной молнией),

- удобна на 100%.

Стандартного набора базы нет, так как выбор моделей зависит от вашего образа жизни и гардероба. ⁣⁣⠀

Перед покупкой представьте, куда вы пойдете в такой обуви (фото: pexels.com)

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Как работать с акцентной обувью:⁣⁣⠀

- нейтрализация (простой образ + акцентная обувь)⁣⁣,

- повторение (пример: цвет строчки + цвет свитера)⁣,

- дополнение (продолжаем стиль обуви в образе)⁣⁣.

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Чтобы купить обувь, которая будет работать (а не стоять) в гардеробе:⁣⁣⠀

1. Анализируем образ жизни. ⁣⁣⠀

2. Вспоминаем, какую обувь не носите. ⁣⁣⠀

3. Определяем, что носим чаще (брюки / джинсы или юбки / платья - > от этого зависит высота голенища)⁣⁣.⠀

4. Выбираем цвет и что сделать акцентом. ⁣⁣⠀

Пример:⁣⁣⠀

1. Много ходите пешком, не носите каблук. ⁣⁣⠀

2. Не носите туфли и обувь на абсолютно плоской подошве. ⁣⁣⠀

3. Чаще носите брюки и джинсы (можно исключить обувь от середины икры и выше).⁣⁣⠀

4. Черный, белый, коричневый , а акцент на грубой подошве. ⁣⁣⠀