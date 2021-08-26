Проста схема: стиліст розповіла, як вибрати взуття, яке вам точно підійде

Часто буває, купуєш взуття, просто тому, що воно трендове, а в підсумку воно стоїть на полиці - взуте максимум один раз.

Тому, купуючи взуття до нового сезону, варто в першу чергу орієнтуватися на себе: куди в ньому можна піти, чи любите саме ви таку модель - і чи вписується вона в ваш гардероб.