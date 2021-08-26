Проста схема: стиліст розповіла, як вибрати взуття, яке вам точно підійде
Часто буває, купуєш взуття, просто тому, що воно трендове, а в підсумку воно стоїть на полиці - взуте максимум один раз.
Тому, купуючи взуття до нового сезону, варто в першу чергу орієнтуватися на себе: куди в ньому можна піти, чи любите саме ви таку модель - і чи вписується вона в ваш гардероб.
Стиліст Рита Степанченко у своєму Instagram дала схему, як вибрати для себе зручну взуттєву базу, яка точно буде затребувана і прослужить не один сезон.
Починаємо завжди з бази. Повинна бути хоча б одна пара, яку ви можете використовувати з більшістю образів (не з усіма, бо є ще вечірні наряди).⠀⠀
Якщо носите тільки кросівки, не набирайте каблуків (фото: pexels.com)
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- Базове взуття: ⠀
- легко ідентифікується за моделлю (ви точно знаєте, що це кеди, ботильйони, кросівки і т. д.),
- однотонний,
- без контрастних рядків,
- без акцентної фурнітури, а краще, щоб фурнітура була в тон взуття (чорні ботильйони із закритою блискавкою або чорною блискавкою),
- зручна на 100%.
Стандартного набору бази немає, бо вибір моделей залежить від вашого способу життя і гардероба. ⠀
Перед покупкою уявіть, куди ви підете в такому взутті (фото: pexels.com)
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- Як працювати з акцентним взуттям: ⠀
- нейтралізація (простий образ + акцентне взуття),
- повторення (приклад: колір строчки + колір светри),
- доповнення (продовжуємо стиль взуття в образі) .
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Щоб купити взуття, яке буде працювати (а не стояти) в гардеробі: ⠀
1. Аналізуємо спосіб життя. ⠀
2. Згадуємо, яке взуття не носите. ⠀
3. Визначаємо, що носимо частіше (штани / джинси або спідниці / сукні - > від цього залежить висота халяви).⠀
4. Вибираємо колір і що зробити акцентом. ⠀
Приклад:⠀
1. Багато ходите пішки, не носите каблук. ⠀
2. Не носите туфлі і взуття на абсолютно плоскій підошві. ⠀
3. Найчастіше носите штани і джинси (можна виключити взуття від середини ікри і вище).⠀
4. Чорний, білий, коричневий, а акцент на грубій підошві. ⠀
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