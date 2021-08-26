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Проста схема: стиліст розповіла, як вибрати взуття, яке вам точно підійде

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Четвер 26 серпня 2021 20:03
Проста схема: стиліст розповіла, як вибрати взуття, яке вам точно підійде Вибирайте взуття, яке точно вам стане в нагоді (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Часто буває, купуєш взуття, просто тому, що воно трендове, а в підсумку воно стоїть на полиці - взуте максимум один раз.

Тому, купуючи взуття до нового сезону, варто в першу чергу орієнтуватися на себе: куди в ньому можна піти, чи любите саме ви таку модель - і чи вписується вона в ваш гардероб.

Стиліст Рита Степанченко у своєму Instagram дала схему, як вибрати для себе зручну взуттєву базу, яка точно буде затребувана і прослужить не один сезон.

Починаємо завжди з бази. Повинна бути хоча б одна пара, яку ви можете використовувати з більшістю образів (не з усіма, бо є ще вечірні наряди).⁣⁣⠀⁣⠀

Проста схема: стиліст розповіла, як вибрати взуття, яке вам точно підійдеЯкщо носите тільки кросівки, не набирайте каблуків (фото: pexels.com)

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  • Базове взуття: ⁣ ⁣ ⠀

- легко ідентифікується за моделлю (ви точно знаєте, що це кеди, ботильйони, кросівки і т. д.)⁣,

- однотонний,

- без контрастних рядків,

- без акцентної фурнітури, а краще, щоб фурнітура була в тон взуття (чорні ботильйони із закритою блискавкою або чорною блискавкою),

- зручна на 100%.

Стандартного набору бази немає, бо вибір моделей залежить від вашого способу життя і гардероба. ⁣⁣⠀

Проста схема: стиліст розповіла, як вибрати взуття, яке вам точно підійде

Перед покупкою уявіть, куди ви підете в такому взутті (фото: pexels.com)

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  • Як працювати з акцентним взуттям: ⁣ ⁣ ⠀

- нейтралізація (простий образ + акцентне взуття),

- повторення (приклад: колір строчки + колір светри)⁣,

- доповнення (продовжуємо стиль взуття в образі)⁣ ⁣.

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Щоб купити взуття, яке буде працювати (а не стояти) в гардеробі: ⁣ ⁣ ⠀

1. Аналізуємо спосіб життя. ⁣⁣⠀

2. Згадуємо, яке взуття не носите. ⁣⁣⠀

3. Визначаємо, що носимо частіше (штани / джинси або спідниці / сукні - > від цього залежить висота халяви)⁣⁣.⠀

4. Вибираємо колір і що зробити акцентом. ⁣⁣⠀

Приклад:⁣⁣⠀

1. Багато ходите пішки, не носите каблук. ⁣⁣⠀

2. Не носите туфлі і взуття на абсолютно плоскій підошві. ⁣⁣⠀

3. Найчастіше носите штани і джинси (можна виключити взуття від середини ікри і вище).⁣⁣⠀

4. Чорний, білий, коричневий, а акцент на грубій підошві. ⁣⁣⠀

Раніше стиліст показала, як виглядати женственнно і сексуально, немов ікона стилю Роузі Хантінгтон-Уайтлі.

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Роузі Хантінгтон-Уайтлі
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