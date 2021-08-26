Простая схема: стилист рассказала, как выбрать обувь, которая вам точно подойдет

Часто бывает, покупаешь обувь, просто потому, что она трендовая, а в итоге она стоит на полке - обутая максимум один раз.
Поэтому, покупая обувь к новому сезону, стоит в первую очередь ориентироваться на себя: куда ее можно в ней пойти, любите ли именно вы такую модель - и вписывается ли она в ваш гардероб.
Стилист Рита Степанченко в своем Instagram дала схему, как выбрать для себя удобную обувную базу, которая точно будет востребована и прослужит не один сезон.
Начинаем всегда с базы. Должна быть хотя бы одна пара, которую вы можете использовать с большинством образов (не со всеми, так как есть и вечерние наряды).⠀⠀
Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовую обувь осени 2021
- легко идентифицируется по модели (вы точно знаете, что это кеды, ботильоны, кроссовки и т. д.) ,
- однотонная,
- без контрастных строчек,
- без акцентной фурнитуры, а лучше, чтобы фурнитура была в тон обуви (черные ботильоны с закрытой молнией или черной молнией),
- удобна на 100%.
Стандартного набора базы нет, так как выбор моделей зависит от вашего образа жизни и гардероба. ⠀
Перед покупкой представьте, куда вы пойдете в такой обуви (фото: pexels.com)
Вечная классика: стилист показала принт на платье, который никогда не выходит из моды
- нейтрализация (простой образ + акцентная обувь),
- повторение (пример: цвет строчки + цвет свитера),
- дополнение (продолжаем стиль обуви в образе).
Простые примеры: стилист рассказала, как отличить модный цветочный принт от немодного
1. Анализируем образ жизни. ⠀
2. Вспоминаем, какую обувь не носите. ⠀
3. Определяем, что носим чаще (брюки / джинсы или юбки / платья - > от этого зависит высота голенища).⠀
4. Выбираем цвет и что сделать акцентом. ⠀
Пример:⠀
1. Много ходите пешком, не носите каблук. ⠀
2. Не носите туфли и обувь на абсолютно плоской подошве. ⠀
3. Чаще носите брюки и джинсы (можно исключить обувь от середины икры и выше).⠀
4. Черный, белый, коричневый , а акцент на грубой подошве. ⠀
Раньше стилист показала, как выглядеть женственнно и сексуально, словно икона стиля Роузи Хантингтон-Уайтли.