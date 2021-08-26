Простая схема: стилист рассказала, как выбрать обувь, которая вам точно подойдет

Часто бывает, покупаешь обувь, просто потому, что она трендовая, а в итоге она стоит на полке - обутая максимум один раз.

Поэтому, покупая обувь к новому сезону, стоит в первую очередь ориентироваться на себя: куда ее можно в ней пойти, любите ли именно вы такую модель - и вписывается ли она в ваш гардероб.