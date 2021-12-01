Простой апсайклинг: стилист рассказала, как дать вторую жизнь старой шубе из шкафа

Тенденция на винтаж и на ретростиль захватила мир, как никогда прежде. Отчасти это обусловлено разумным потреблением, заботой о планете, об экологии. Также, известно, что мода идет по кругу.
Стилист Анна Мишаева в своем Instagram рассказала, как дать шубам, которые пылятся в шкафу, вторую жизнь.
Итак, что делать? Нужно свою старую шубу обновить / переработать, сделать апсайклинг.
Шубы - это не только норка. Сейчас возвращаются лисы, рыси, кролики, каракули, ламы и все, что носили в 80-х и 90-х, длинные, с большими плечами, с пышные вором...
Ретрошубы - на волне всеобщей любви (фото: instagram.com/anna_mishaevna)
Те, у кого нету шубы, и кто очень ее хотел бы, вам совет: можно присмотреть на блошиных рынках, секандах, у мамы / бабушки / тети, купить на всяких площадках, гаражных сейлах. Дальше ее нужно почистить, переделать и носить с удовольствием.
Шуба с нотками 90-х (фото: instagram.com/anna_mishaevna)
С чем и как носить: с грубыми ботинками, с дутиками, с кроссовками. В целом, шубу можно интегрировать в любой стиль, от спорта до классики.
Раньше стилист показал, как сделать волосы более густыми, важные советы.