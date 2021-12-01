Простой апсайклинг: стилист рассказала, как дать вторую жизнь старой шубе из шкафа

Шуба из шкафа послужит в єтом сезоне (фото: instagram.com/leoniehanne)

Итак, что делать? Нужно свою старую шубу обновить / переработать, сделать апсайклинг.

Как сделать апсайклинг старой шуба

пойти в ателье или к специалисту (швея, портная) - и из старой шубы сделать новую,

перекроить (поменять крой),

укоротить,

сделать из нее бомбер,

поменять воротник, поменять пуговицы. То есть, дать шубе современное прочтение.

Шубы - это не только норка. Сейчас возвращаются лисы, рыси, кролики, каракули, ламы и все, что носили в 80-х и 90-х, длинные, с большими плечами, с пышные вором...

Ретрошубы - на волне всеобщей любви (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

Те, у кого нету шубы, и кто очень ее хотел бы, вам совет: можно присмотреть на блошиных рынках, секандах, у мамы / бабушки / тети, купить на всяких площадках, гаражных сейлах. Дальше ее нужно почистить, переделать и носить с удовольствием.

Шуба с нотками 90-х (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

С чем и как носить: с грубыми ботинками, с дутиками, с кроссовками. В целом, шубу можно интегрировать в любой стиль, от спорта до классики.

Как дать второе дыхание старой шубе (фото: instagram.com/anna_mishaevna)