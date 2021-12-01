Простий апсайклінг: стиліст розповіла, як дати друге життя старій шубі з шафи

Тенденція на вінтаж і на ретростиль захопила світ, як ніколи раніше. Почасти це обумовлено розумним споживанням, турботою про планету, про екологію. Також, відомо, що мода йде по колу.
Стиліст Анна Мішаєва у своєму Instagram розповіла, як дати шубі, що припадає пилом у шафі, друге життя.
Отже, що робити? Потрібно свою стару шубу оновити / переробити, зробити апсайклінг.
Шуби - це не тільки норка. Зараз повертаються лисиці, рисі, кролики, каракулі, лами і все, що носили в 80-х і 90-х, довгі, з великими плечима, з пишні злодієм...
Ретрошуби - на хвилі загальної любові (фото: instagram.com/anna_mishaevna)
Ті, у кого немає шуби, і хто дуже її хотів би, вам порада: можна доглянути на блошиних ринках, секандах, у мами / бабусі / тітки, купити на всіляких майданчиках, гаражних сейлах. Далі її потрібно почистити, переробити і носити з задоволенням.
Шуба з нотками 90-х (фото: instagram.com/anna_mishaevna)
З чим і як носити: з грубими черевиками, з дутиками, з кросівками. В цілому, шубу можна інтегрувати в будь-який стиль, від спорту до класики.
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