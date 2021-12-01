Простий апсайклінг: стиліст розповіла, як дати друге життя старій шубі з шафи

Шуба з шафи послужить в цьому сезоні (фото: instagram.com/leoniehanne)

Отже, що робити? Потрібно свою стару шубу оновити / переробити, зробити апсайклінг.

Як зробити апсайклінг старої шуби

піти в ательє або до фахівця (швачки, кравця) - і зі старої шуби зробити нову,

перекроїти (поміняти крій),

підкоротити,

зробити з неї бомбер,

поміняти комір, поміняти гудзики. Тобто, дати шубі сучасне прочитання.

Шуби - це не тільки норка. Зараз повертаються лисиці, рисі, кролики, каракулі, лами і все, що носили в 80-х і 90-х, довгі, з великими плечима, з пишні злодієм...

Ретрошуби - на хвилі загальної любові (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

Ті, у кого немає шуби, і хто дуже її хотів би, вам порада: можна доглянути на блошиних ринках, секандах, у мами / бабусі / тітки, купити на всіляких майданчиках, гаражних сейлах. Далі її потрібно почистити, переробити і носити з задоволенням.

Шуба з нотками 90-х (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

З чим і як носити: з грубими черевиками, з дутиками, з кросівками. В цілому, шубу можна інтегрувати в будь-який стиль, від спорту до класики.

Як дати друге дихання старої шубі (фото: instagram.com/anna_mishaevna)