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Простий апсайклінг: стиліст розповіла, як дати друге життя старій шубі з шафи

Автор: Тетяна Турчанікова

Тенденція на вінтаж і на ретростиль захопила світ, як ніколи раніше. Почасти це обумовлено розумним споживанням, турботою про планету, про екологію. Також, відомо, що мода йде по колу.

Стиліст Анна Мішаєва у своєму Instagram розповіла, як дати шубі, що припадає пилом у шафі, друге життя.

Шуба з шафи послужить в цьому сезоні (фото: instagram.com/leoniehanne)

Отже, що робити? Потрібно свою стару шубу оновити / переробити, зробити апсайклінг.

Як зробити апсайклінг старої шуби

  • піти в ательє або до фахівця (швачки, кравця) - і зі старої шуби зробити нову,
  • перекроїти (поміняти крій),
  • підкоротити,
  • зробити з неї бомбер,
  • поміняти комір, поміняти гудзики. Тобто, дати шубі сучасне прочитання.

Шуби - це не тільки норка. Зараз повертаються лисиці, рисі, кролики, каракулі, лами і все, що носили в 80-х і 90-х, довгі, з великими плечима, з пишні злодієм...

Ретрошуби - на хвилі загальної любові (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

Ті, у кого немає шуби, і хто дуже її хотів би, вам порада: можна доглянути на блошиних ринках, секандах, у мами / бабусі / тітки, купити на всіляких майданчиках, гаражних сейлах. Далі її потрібно почистити, переробити і носити з задоволенням.

Шуба з нотками 90-х (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

З чим і як носити: з грубими черевиками, з дутиками, з кросівками. В цілому, шубу можна інтегрувати в будь-який стиль, від спорту до класики.

Як дати друге дихання старої шубі (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

Раніше стиліст показав, як зробити волосся більш густими, важливі поради.

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