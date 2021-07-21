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Прозрачное платье и сапоги: Кендалл Дженнер восхитила идеальной фигурой

Автор: RBC.UA

Кендалл Дженнер украсила новую обложку: девушка блистает на Vogue Испания.

В новом номере она показала массу стильных образов, которые пригодятся будущей осенью.

Кендалл - одна из самых популярных и самая высокооплачиваемая модель в мире, которая украшала глянцы всех стран мира. Не так давно девушка снялась для американского Elle. А в этот раз предстала на августовском выпуске испанского Vogue.

Для обложки ей подобрали провокационный лук: черное нижнее белье, а сверху - полупрозрачное невесомое платье. И как контраст - высокие сапоги с широкими голенищами и на массивной подошве. Такие были популярны прошлой осенью и, как видим, пригодятся и в этом году.

Кендалл Дженнер в новой съемке (фото: instagram.com/kendalljenner)

Позже Кендалл выложила аутфиты с весьма экстравагантными деталями. Колготки в крупный горох, топ с мультяшным принтом, кожаный длинный жилет, кеды на каблуках, ремень в виде цепочки… Несмотря на то что повторить подобные образы решится не каждый, взять на вооружение хотя бы элемент стоит!

Ранее мы писали о том, как поддерживает свою форму не менее знаменитая сестра Кендалл - Кайли Дженнер.

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