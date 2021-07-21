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Прозоре плаття і чоботи: Кендалл Дженнер захопила ідеальною фігурою

Автор: RBC.UA

Кендалл Дженнер прикрасила нову обкладинку: дівчина блищить на Vogue Іспанія.

У новому номері вона показала масу стильних образів, які стануть в нагоді майбутньої осені.

Кендалл - одна з найпопулярніших і найбільш високооплачувана модель в світі, яка прикрашала глянці всіх країн світу. Не так давно дівчина знялася для американського Elle. А цього разу постала на серпневому випуску іспанського Vogue.

Для обкладинки їй підібрали провокаційний лук: чорна нижня білизна, а зверху - напівпрозора невагома сукня. І як контраст - високі чоботи з широкими халявами і на масивній підошві. Такі були популярні минулої осені і, як бачимо, стануть в нагоді і в цьому році.

Кендалл Дженнер у новій зйомці (фото: instagram.com/kendalljenner)

Пізніше Кендалл виклала аутфіти з вельми екстравагантними деталями. Колготки у великий горох, топ з мультяшним принтом, шіряний довгий жилет, кеди на підборах, ремінь у вигляді ланцюжка... Незважаючи на те що повторити подібні образи зважиться не кожен, взяти на озброєння хоча б якийсь елемент варто!

Раніше ми писали про те, як підтримує свою форму не менш знаменита сестра Кендалл - Кайлі Дженнер.

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