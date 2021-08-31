48-летняя Хайди Клум похвасталась стройной фигурой в соблазнительном платье

Хайди Клум - большая любительница светских тусовок, которая редко пропускает громкие события. На показе Dolce & Gabbana Alta Moda, который наделал много шума в сети, знаменитость появилась в соблазнительном платье от марки, которое состояло из боди и накинутой сверху блестящей сетки с бахромой по краю. Образ дополнили босоножки на внушительных шпильках, крупное колье с кулоном, а также масса колец на пальцах. Макияж немецкой супермодели сделали классический вечерний, с густо прокрашенным черным карандашом глазами и нейтральными губами. А волосы выпрямили и распустили по плечам. Выглядела Клум просто сногсшибательно, что отметили многочисленные фанаты знойной блондинки.

Хайди Клум на показе (фото: instagram.com/heidiklum)

К слову, на показ она пришла в компании мужа - немецкого музыканта Тома Каулитца. Пара не просто полюбовалась представлением и покрасовалась на живописных локациях. Влюбленные супруги пришли поддержать дочь Хайди - Лени, которая была одной из моделей показа.

Дочь Хайди Клум Лени (фото: instagram.com/heidiklum)