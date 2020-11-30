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Горячие и пикантные фото самой молодой миллиардерши мира: смотрите и наслаждайтесь!

Новина українською → Понедельник 30 ноября 2020 12:10
Горячие и пикантные фото самой молодой миллиардерши мира: смотрите и наслаждайтесь! Кайли Дженнер - самая молодая миллиардерша в мире (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Дмитрий Войналович

Предлагаем вам насладиться фантастическими снимками мегапопулярной 23-летней модели Кайли Дженнер

Кайли Дженнер – одна из самых ярких представительниц знаменитой династии Кардашьян-Дженнер, которая преуспела на многих поприщах. В свои 23 девушка сумела построить бизнес-империю, возглавить список молодых миллиардеров и стать самой высокооплачиваемой звездой сети. Но почивать на лаврах не собирается, придумывая все новые коллаборации для своих брендов и строя грандиозные планы.

Не меньше шума, чем успехи Дженнер в карьере, наделали и ее манипуляции с внешностью. Роскошную инстадиву с пухлыми губами и выдающимися формами с трудом можно узнать на подростковых фото. Кайли изменила во внешности многое, если не сказать – все.

Тем не менее, за такое стремление к совершенству ее и любят 200 миллионов фолловеров. А она в ответ регулярно радует горячим контентом, публикуя откровенные фото. На особо на хорошем счету у поклонников кадры, где Кайли позирует в откровенных нарядах. А примерять их девушка любит как на жаркие съемки, так и в офис.

Мы собрали самые провокационные фото Дженнер, которые в свое время просто взорвали Instagram. Любуемся!

Горячие и пикантные фото самой молодой миллиардерши мира: смотрите и наслаждайтесь!Горячие и пикантные фото самой молодой миллиардерши мира: смотрите и наслаждайтесь!Горячие и пикантные фото самой молодой миллиардерши мира: смотрите и наслаждайтесь!Горячие и пикантные фото самой молодой миллиардерши мира: смотрите и наслаждайтесь!Горячие и пикантные фото самой молодой миллиардерши мира: смотрите и наслаждайтесь!Горячие и пикантные фото самой молодой миллиардерши мира: смотрите и наслаждайтесь!Горячие и пикантные фото самой молодой миллиардерши мира: смотрите и наслаждайтесь!Горячие и пикантные фото самой молодой миллиардерши мира: смотрите и наслаждайтесь!Горячие и пикантные фото самой молодой миллиардерши мира: смотрите и наслаждайтесь!Горячие и пикантные фото самой молодой миллиардерши мира: смотрите и наслаждайтесь!Горячие и пикантные фото самой молодой миллиардерши мира: смотрите и наслаждайтесь!Горячие и пикантные фото самой молодой миллиардерши мира: смотрите и наслаждайтесь!Горячие и пикантные фото самой молодой миллиардерши мира: смотрите и наслаждайтесь!

Кайли Дженнер покоряет своими фото поклонников со всего мира (фото: instagram.com/kyliejenner)

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер взорвала сеть горячими фото в крошечном бикини.

Смотрите также пикантные и страстные снимки непревзойденной Анны Ризатдиновой.

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