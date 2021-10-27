На разную погоду: стилист показала 7 ярких формул нарядов на позднюю осень
Поздняя осень - еще не повод сидеть дома в пледе! На любую погоду есть стильные и уместные аутфиты, которые порадуют и вас самих, и окружающих!
Стилист Файила Кадырова в своем Instagram собрала подборку формул нарядов на разные погодные условия и климатические пояса.
Свитер тоже может быть стильным (фото: instagram.com/hoskelsa)
Как одеться стильно осенью: топ-7 формул на каждый день
- Первый слой + кожаные брюки + дубленка-авиатор + обувь по сезону - очень теплый городской образ
- Первый слой + брюки классического кроя + тренч + свитер, накинутый на плечи - аутфит для мягкого климата
- Худи + леггинсы + пальто + кроссовки (можно заменить на челси)
- Первый слой + укороченные джинсы + грубые ботинки + пальто с принтом "гусиная лапка" - эффектный и стильный выход
- Первый слой + скинни / леггинсы + пальто + берет - французский шик
- Трикотажное платье + сапоги (трубы, гармошка, жокейские) + пальто - изящная женственная формула
- Первый слой + леггинсы из эко-кожи + шубка чебурашка / тедди + ботинки на высокой шнуровке - образ для продолжительных осенне-зимних прогулок
Как стильно одеться этой осенью - топ идей (фото: instagram.com/faila_spb)