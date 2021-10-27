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На різну погоду: стиліст показала 7 яскравих формул нарядів на пізню осінь

Автор: Тетяна Турчанікова

Пізня осінь - ще не привід сидіти вдома в пледі! На будь-яку погоду є стильні і доречні аутфіти, які порадують і вас самих, і оточуючих!

Стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram зібрала добірку формул нарядів на різні погодні умови і кліматичні пояси.

Светр теж може бути стильним (фото: instagram.com/hoskelsa)

Як одягнутися стильно восени: топ-7 формул на кожен день

  • Перший шар + шкіряні штани + дублянка-авіатор + взуття по сезону - дуже теплий міський образ

  • Перший шар + штани класичного крою + тренч + светр, накинутий на плечі - аутфіт для м'якого клімату

  • Худі + легінси + пальто + кросівки (можна замінити на челсі)

  • Перший шар + укорочені джинси + грубі черевики + пальто з принтом "гусяча лапка" - ефектний і стильний вихід

  • Перший шар + скінні / легінси + пальто + берет - французький шик

  • Трикотажне плаття + чоботи (труби, гармошка, жокейські) + пальто - витончена жіночна формула

  • Перший шар + легінси з еко-шкіри + шубка чебурашка / тедді + черевики на високій шнурівці - образ для тривалих осінньо-зимових прогулянок

Як стильно одягнутися цієї осені - топ ідей (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст показала, як виглядати дорого, не витративши всі гроші.

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