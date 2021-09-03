Ярко и эксклюзивно: стилист рассказала, что девушке купить на осень в мужском отделе

Что купить на осень из одежды? Для начала - базовые вещи, а также интересные аксессуары, еще не забудьте оверсайз-пиджак и джинсы, актуальный трикотаж и рубашку свободного кроя.

Кстати, большую часть всего перечисленного можно купить в мужском отделе магазина - так вы точно будете одеты стильно и эксклюзивно.