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Ярко и эксклюзивно: стилист рассказала, что девушке купить на осень в мужском отделе

Новина українською →
Пятница 03 сентября 2021 11:34
Ярко и эксклюзивно: стилист рассказала, что девушке купить на осень в мужском отделе Пиджак можно смело купить в мужском отделе (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Автор: Татьяна Турчаникова

Что купить на осень из одежды? Для начала - базовые вещи, а также интересные аксессуары, еще не забудьте оверсайз-пиджак и джинсы, актуальный трикотаж и рубашку свободного кроя.

Кстати, большую часть всего перечисленного можно купить в мужском отделе магазина - так вы точно будете одеты стильно и эксклюзивно.

Да, именно в мужском отделе магазинов можно найти много интересного для женщин, уверена стилист Соня Горчакова. В своем Instagram она показала, какие вещи из мужского отдела так и просятся в женский осенний гардероб.

Ярко и эксклюзивно: стилист рассказала, что девушке купить на осень в мужском отделе

Ну где еще искать эксклюзивный пиджак-оверсайз, если не в мужском отделе? (фото: instagram.com/hannaschonberg)

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Гардероб на осень: топ вещей, которые стоит купить в мужском отделе

  • Пиджаки

Ярко и эксклюзивно: стилист рассказала, что девушке купить на осень в мужском отделе

Ярко и эксклюзивно: стилист рассказала, что девушке купить на осень в мужском отделе

Да, именно в мужском отделе можно найти тот самый плечистый пиджак.

  • Футболки

Ярко и эксклюзивно: стилист рассказала, что девушке купить на осень в мужском отделе

Правильный оверсайз, длина под легинсы и лосины.

  • Джинсы

Тема актуальна для plus size размеров.

  • Трикотаж

Ярко и эксклюзивно: стилист рассказала, что девушке купить на осень в мужском отделе

Кардиганы, свитеры / пуловеры - для высокого роста, подойдет рукав и длина.

  • Стильные поло
  • Верхняя одежда

Ярко и эксклюзивно: стилист рассказала, что девушке купить на осень в мужском отделе

Бомберы, плащи, пальто.

  • Толстовки

Ярко и эксклюзивно: стилист рассказала, что девушке купить на осень в мужском отделе

Получается классный удлиненный оверсайз.

  • Рубашки

Ярко и эксклюзивно: стилист рассказала, что девушке купить на осень в мужском отделе

Особенно джинсовые и клетка хороша. Многим подходят белые.

  • Аксессуары

Галстуки - идеально, если найдете тонкие. Бабочки. Головные уборы - панамы, кепки, могут быть и шляпы.

Ярко и эксклюзивно: стилист рассказала, что девушке купить на осень в мужском отделе

Многие вещи из мужских отделов украсят женский гардероб (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

  • Поясные сумки - хотите минималистичную, "на стиле"? Вам - в мужской отдел.

Раньше стилист показала, как носить зеленый этой осенью, главное - правильный оттенок.

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