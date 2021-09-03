Ярко и эксклюзивно: стилист рассказала, что девушке купить на осень в мужском отделе
Что купить на осень из одежды? Для начала - базовые вещи, а также интересные аксессуары, еще не забудьте оверсайз-пиджак и джинсы, актуальный трикотаж и рубашку свободного кроя.
Кстати, большую часть всего перечисленного можно купить в мужском отделе магазина - так вы точно будете одеты стильно и эксклюзивно.
Да, именно в мужском отделе магазинов можно найти много интересного для женщин, уверена стилист Соня Горчакова. В своем Instagram она показала, какие вещи из мужского отдела так и просятся в женский осенний гардероб.
Ну где еще искать эксклюзивный пиджак-оверсайз, если не в мужском отделе? (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Отправьте косуху на отдых: стилист показала актуальные кожаные вещи осени 2021
Гардероб на осень: топ вещей, которые стоит купить в мужском отделе
-
Пиджаки
Да, именно в мужском отделе можно найти тот самый плечистый пиджак.
- Футболки
Правильный оверсайз, длина под легинсы и лосины.
- Джинсы
Тема актуальна для plus size размеров.
- Трикотаж
Кардиганы, свитеры / пуловеры - для высокого роста, подойдет рукав и длина.
- Стильные поло
- Верхняя одежда
Бомберы, плащи, пальто.
- Толстовки
Получается классный удлиненный оверсайз.
- Рубашки
Особенно джинсовые и клетка хороша. Многим подходят белые.
- Аксессуары
Галстуки - идеально, если найдете тонкие. Бабочки. Головные уборы - панамы, кепки, могут быть и шляпы.
Многие вещи из мужских отделов украсят женский гардероб (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
- Поясные сумки - хотите минималистичную, "на стиле"? Вам - в мужской отдел.
Раньше стилист показала, как носить зеленый этой осенью, главное - правильный оттенок.