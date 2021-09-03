Яскраво і ексклюзивно: стиліст розповіла, що дівчині купити на осінь в чоловічому відділі

Що купити на осінь з одягу? Для початку - базові речі, а також цікаві аксесуари, ще не забудьте оверсайз-піджак і джинси, актуальний трикотаж і сорочку вільного крою.

До речі, більшу частину всього перерахованого можна купити в чоловічому відділі магазину - так ви точно будете одягнені стильно і ексклюзивно.