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Яскраво і ексклюзивно: стиліст розповіла, що дівчині купити на осінь в чоловічому відділі

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П'ятниця 03 вересня 2021 11:34
Яскраво і ексклюзивно: стиліст розповіла, що дівчині купити на осінь в чоловічому відділі Піджак можна сміливо купити в чоловічому відділі (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Автор: Тетяна Турчанікова

Що купити на осінь з одягу? Для початку - базові речі, а також цікаві аксесуари, ще не забудьте оверсайз-піджак і джинси, актуальний трикотаж і сорочку вільного крою.

До речі, більшу частину всього перерахованого можна купити в чоловічому відділі магазину - так ви точно будете одягнені стильно і ексклюзивно.

Так, саме в чоловічому відділі магазинів можна знайти багато цікавого для жінок, впевнена стиліст Соня Горчакова. У своєму Instagram вона показала, які речі з чоловічого відділу так і просяться до жіночого осіннбого гардеробу.

Яскраво і ексклюзивно: стиліст розповіла, що дівчині купити на осінь в чоловічому відділі

Ну де ще шукати ексклюзивний піджак-оверсайз, якщо не в чоловічому відділі? (фото: instagram.com/hannaschonberg)

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Гардероб на осінь: топ речей, які варто купити в чоловічому відділі

  • Піджак

Яскраво і ексклюзивно: стиліст розповіла, що дівчині купити на осінь в чоловічому відділі

Яскраво і ексклюзивно: стиліст розповіла, що дівчині купити на осінь в чоловічому відділі

Так, саме в чоловічому відділі можна знайти той самий плечистий піджак.

  • Футболка

Яскраво і ексклюзивно: стиліст розповіла, що дівчині купити на осінь в чоловічому відділі

Правильний оверсайз, довжина під легінси і лосини.

  • Джинси

Тема актуальна для plus size розмірів.

  • Трикотаж

Яскраво і ексклюзивно: стиліст розповіла, що дівчині купити на осінь в чоловічому відділі

Кардигани,светри / пуловери - для високого зросту, підійде рукав і довжина.

  • Стильні поло
  • Верхній одяг

Яскраво і ексклюзивно: стиліст розповіла, що дівчині купити на осінь в чоловічому відділі

Бомбери, плащі, пальто.

  • Толстовка

Яскраво і ексклюзивно: стиліст розповіла, що дівчині купити на осінь в чоловічому відділі

Виходить класний подовжений оверсайз.

  • Сорочка

Яскраво і ексклюзивно: стиліст розповіла, що дівчині купити на осінь в чоловічому відділі

Особливо джинсові і клітина хороша. Багатьом підходять білі.

  • Аксесуар

Краватк - -ідеально, якщо знайдете тонкі. Метелики. Головні убори-панами, кепки, можуть бути і капелюхи.

Яскраво і ексклюзивно: стиліст розповіла, що дівчині купити на осінь в чоловічому відділі

Багато речей з чоловічих відділів прикрасять жіночий гардероб (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

  • Поясні сумки - хочете мінімалістичну, "на стилі"? Вам - в чоловічий відділ.

Раніше стиліст показала, як носити зелений цієї осені, головне - правильний відтінок.

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