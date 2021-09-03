Яскраво і ексклюзивно: стиліст розповіла, що дівчині купити на осінь в чоловічому відділі
Що купити на осінь з одягу? Для початку - базові речі, а також цікаві аксесуари, ще не забудьте оверсайз-піджак і джинси, актуальний трикотаж і сорочку вільного крою.
До речі, більшу частину всього перерахованого можна купити в чоловічому відділі магазину - так ви точно будете одягнені стильно і ексклюзивно.
Так, саме в чоловічому відділі магазинів можна знайти багато цікавого для жінок, впевнена стиліст Соня Горчакова. У своєму Instagram вона показала, які речі з чоловічого відділу так і просяться до жіночого осіннбого гардеробу.
Ну де ще шукати ексклюзивний піджак-оверсайз, якщо не в чоловічому відділі? (фото: instagram.com/hannaschonberg)
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Гардероб на осінь: топ речей, які варто купити в чоловічому відділі
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Піджак
Так, саме в чоловічому відділі можна знайти той самий плечистий піджак.
- Футболка
Правильний оверсайз, довжина під легінси і лосини.
- Джинси
Тема актуальна для plus size розмірів.
- Трикотаж
Кардигани,светри / пуловери - для високого зросту, підійде рукав і довжина.
- Стильні поло
- Верхній одяг
Бомбери, плащі, пальто.
- Толстовка
Виходить класний подовжений оверсайз.
- Сорочка
Особливо джинсові і клітина хороша. Багатьом підходять білі.
- Аксесуар
Краватк - -ідеально, якщо знайдете тонкі. Метелики. Головні убори-панами, кепки, можуть бути і капелюхи.
Багато речей з чоловічих відділів прикрасять жіночий гардероб (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
- Поясні сумки - хочете мінімалістичну, "на стилі"? Вам - в чоловічий відділ.
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