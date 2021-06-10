Ярко и модно: стилист рассказала, с чем носить трендовые летние сумки

С чем носить летние сумки:

Если в вашем гардеробе есть сумка хобо, то можете смело сочетать ее с пижамным костюмом, брюками, а также с джинсами и шортами.





Сумка тоут. В офисном дресс-коде хорошо будет смотреться с костюмом, платьем футляр или юбкой карандаш, а в стиле кэжуал можно сочетать с джинсами или джоггерами.





Шопер – комфорт, практичность, отсутствие обязательств. Носим в расслабленных образах: с шортами, летними платьями, джинсами, юбками и топами.





Сумка Cross body – прекрасный выбор для кэжуал-образов с юбками, джинсами, шортами и джоггерами.





Соломенные сумки и сумки из рафии – просто отличный вариант для летних луков. Дополняем такими моделями свободные платья из льна или хлопка, или же образы с шортами, туникой или джинсами В качестве обуви классно подойдут эспадрильи.

Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)



Обратили внимание, что предложенные сумки – достаточно универсальные? Среди них можно найти подходящий вариант под любой образ и стиль.