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Яскраво і модно: стиліст розповіла, з чим носити трендові літні сумки

Автор: Марина Настевич

Мало вибрати і придбати актуальні літні сумки - треба ще вміти правильно створювати образи з ними.

Стиліст Ольга Чистова розповіла у своєму Instagram, з чим можна носити трендові сумки влітку 2021, і показала яскраві ідеї для ваших луків.

З чим носити літні сумки:

Якщо у вашому гардеробі є сумка хобо, то можете сміливо поєднувати її з піжамним костюмом, брюками, а також з джинсами і шортами.



Сумка тоут. В офісному дрес-коді добре буде виглядати з костюмом, сукнею футляр або спідницею олівець, а в стилі кежуал можна поєднувати з джинсами або джоггерами.



Шопер - комфорт, практичність, відсутність зобов'язань. Носимо в розслаблених образах: з шортами, літніми сукнями, джинсами, спідницями і топами.



Торба Cross body - прекрасний вибір для кежуал-образів зі спідницями, джинсами, шортами і джоггерами.



Солом'яні сумки та сумки з рафії - просто відмінний варіант для літніх луків. Доповнюємо такими моделями вільні сукні з льону або бавовни, або ж образи з шортами, тунікою або джинсами в якості взуття класно підійдуть еспадрільі.

Ілюстративне фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Звернули увагу, що запропоновані сумки - досить універсальні? Серед них можна знайти підходящий варіант під будь-який образ і стиль.

Нагадаємо, раніше стиліст показала літні сумки, які повинні бути у кожної у 2021 році.

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