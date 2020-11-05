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Снимите это немедленно: стилист назвала вещи, которые способны "испортить" фигуру

Новина українською → Четверг 05 ноября 2020 18:58
Снимите это немедленно: стилист назвала вещи, которые способны "испортить" фигуру Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Стилист перечислила предметы гардероба, с которыми стоит быть максимально осторожными в носке

Среди обилия трендов легко растеряться и купить то, что навсегда осядет не недрах шкафа лишь потому, что буквально на глазах испортит фигуру. Поэтому стоит учитывать особенности не только строения тела, но и знать, какие фактуры и геометрические узоры стоит обходить стороной. Стилист Карина Каприэлова рассказала в Instagram, с какими вещами стоит быть осторожным модницам.

Во-первых, это клетка. Для нее точно нужна инструкция к применению. Это геометрический рисунок стоит всегда скрупулезно выбирать и на то есть веские причины:

Снимите это немедленно: стилист назвала вещи, которые способны &quot;испортить&quot; фигуру

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Клетка - это геометричный принт, и не очень подходит тем, у кого черты лица или контуры тела мягкие
  • Масштаб клетки тоже имеет значение. Чем вы стройнее, тем клетка должна быть мельче, и наоборот
  • Клетка может полнить, поэтому особенно осторожно нужно ее использовать девушкам с формами

Снимите это немедленно: стилист назвала вещи, которые способны &quot;испортить&quot; фигуру

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Стилист призвала быть осторожной и с другими трендовыми вещами в гардеробе. Так, объемный рукав, который заканчивается на бедрах – это горизонталь, поэтому бедра будут казаться еще больше.

Снимите это немедленно: стилист назвала вещи, которые способны &quot;испортить&quot; фигуру

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Колготки с логотипом способны визуально полнить не слишком стройные ноги

Снимите это немедленно: стилист назвала вещи, которые способны &quot;испортить&quot; фигуру

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Девушка с объемными бедрами стоит избегать кожаных и латексных фактур. Латекс будет визуально увеличивать бедра, также от него стоит отказаться обладательницам полных ног

Снимите это немедленно: стилист назвала вещи, которые способны &quot;испортить&quot; фигуру

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Пышный рукав, который заканчивается в районе талии, способен визуально расширить бедра и саму талию

Снимите это немедленно: стилист назвала вещи, которые способны &quot;испортить&quot; фигуру

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Стеганые вещи также могут придать фигуре дополнительный объем в проблемных местах

Снимите это немедленно: стилист назвала вещи, которые способны &quot;испортить&quot; фигуру

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Напомним, что ранее дизайнер Андре Тан рассказал, как добавить в осенний гардероб красок.

Кстати, стилист Полина Рыжова научила, как делать осенний лук более интересным.

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