Стильная и страстная: Настя Каменских показала 5 горячих образов для новогодних вечеринок

Настя Каменских недавно представила новую видеоработу Vibe, которая уже бьет рекорды на YouTube. Чувственный ролик менее чем за неделю набрал более 2,5 миллионов просмотров. Как обычно, внимание поклонников привлек не только трек, но и внешний вид горячей красавицы.



Настя в 5-ти стильных образах (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя предстала в ролике в 5 разных, но одинаково соблазнительных образах. Все пять аутфитов подчеркнули роскошные внешние данные Насти. Здесь есть масса вариантов для жарких вечеринок: длинное вечернее платье из серебристого материала, дерзкий образ в ботфортах и джинсовой куртке, ультракороткое мини-платье...

"Любовь - это соединение многих чувств и эмоций одновременно. Страсть, влечение, драйв, нежность, привязанность. И в каждом из пяти нарядов в видео Vibe я хотела передать эти чувства и определенное настроение…", - поделилась Настя.

Фанаты не смогли остаться в стороне от такой красоты. Они принялись выбирать самый удачный, по их мнению, образ, а также восхищаться роскошным телом звезды.

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