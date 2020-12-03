RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Стильна і пристрасна: Настя Каменських показала 5 гарячих образів для новорічних вечірок

Автор: Lite

Настя Каменських недавно представила нову відеороботу Vibe, яка вже б'є рекорди на YouTube. Чуттєвий ролик менш ніж за тиждень набрав більше 2,5 мільйонів переглядів. Як звичайно, привернув увагу шанувальників не тільки трек, але і зовнішній вигляд гарячої красуні.


Настя в 5-ти стильних образах (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя з'явилася в ролику 5 різних, але однаково спокусливих образах. Всі п'ять аутфітів підкреслили розкішні зовнішні дані Насті. Тут є маса варіантів для жарких вечірок: довге вечірнє плаття зі сріблястого матеріалу, зухвалий образ в ботфортах і джинсовій куртці, ультракоротка міні-сукня...

"Любов - це поєднання багатьох почуттів і емоцій одночасно. Пристрасть, потяг, драйв, ніжність, прихильність. І в кожному з п'яти образів у відео Vibe я хотіла передати ці почуття і певний настрій...", - поділилася Настя.

Фанати не змогли залишитися осторонь від такої краси. Вони почали вибирати найбільш вдалий, на їхню думку, образ, а також захоплюватися розкішним тілом зірки.

Раніше ми писали, що Потап потрапив у скандал, образивши українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Настя Каменськихмода