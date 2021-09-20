Роскошная простота: Роузи Хантингтон-Уайтли показала костюм, который этой осенью нужен всем

Роузи выбрала для нового выхода брючный костюм из бледно-розовой блестящей ткани в мелкий горошек. Широкие брюки и блуза с рукавами-фонариками, под которую 34-летняя модель надела топ на тонких бретельках из такого же материала - шикарный вариант бельевого стиля. Подобные сейчас есть у многих инфлюенсеров и однозначно задержатся в их гардеробах надолго. Осенью такие костюмы будут актуальны еще и потому, что станут легкой и необычной базой для стильного образа, который можно дополнить более "весомыми" и теплыми вещами.

Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)