Роскошная простота: Роузи Хантингтон-Уайтли показала костюм, который этой осенью нужен всем

Британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли, несмотря на беременность, продолжает радовать фанатов модными постами.
В последнем из них возлюбленная Джейсона Стетхэма показала стильный костюм, который этой осенью будет кстати в гардеробе любой модницы.
Роузи выбрала для нового выхода брючный костюм из бледно-розовой блестящей ткани в мелкий горошек. Широкие брюки и блуза с рукавами-фонариками, под которую 34-летняя модель надела топ на тонких бретельках из такого же материала - шикарный вариант бельевого стиля. Подобные сейчас есть у многих инфлюенсеров и однозначно задержатся в их гардеробах надолго. Осенью такие костюмы будут актуальны еще и потому, что станут легкой и необычной базой для стильного образа, который можно дополнить более "весомыми" и теплыми вещами.
Напомним, недавно Роузи показала массу подобных луков. Все они сочетают в себе как элементы летнего аутфита, так и осеннего. Вдохновляемся!