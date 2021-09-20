Розкішна простота: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала костюм, який цієї осені потрібен всім

Роузі вибрала для нового виходу брючний костюм з блідо-рожевої блискучої тканини в дрібний горошок. Широкі штани і блуза з рукавами-ліхтариками, під яку 34-річна модель одягла топ на тонких бретельках з такого ж матеріалу - шикарний варіант білизняного стилю. Подібні зараз є у багатьох інфлюенсерів і однозначно затримаються в їх гардеробах надовго. Восени такі костюми будуть актуальні ще й тому, що стануть легкою і незвичайною базою для стильного образу, який можна доповнити більш "вагомими" і теплими речами.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)