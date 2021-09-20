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Розкішна простота: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала костюм, який цієї осені потрібен всім

Автор: RBC.UA

Британська модель Роузі Хантінгтон-Уайтлі, незважаючи на вагітність, продовжує радувати фанатів модними постами.

В останньому з них кохана Джейсона Стетхема показала стильний костюм, який цієї осені буде доречним в гардеробі будь-якої модниці.

Роузі вибрала для нового виходу брючний костюм з блідо-рожевої блискучої тканини в дрібний горошок. Широкі штани і блуза з рукавами-ліхтариками, під яку 34-річна модель одягла топ на тонких бретельках з такого ж матеріалу - шикарний варіант білизняного стилю. Подібні зараз є у багатьох інфлюенсерів і однозначно затримаються в їх гардеробах надовго. Восени такі костюми будуть актуальні ще й тому, що стануть легкою і незвичайною базою для стильного образу, який можна доповнити більш "вагомими" і теплими речами.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Нагадаємо, нещодавно Роузі показала масу подібних луків. Всі вони поєднують в собі як елементи літнього аутфіта, так і осіннього. Надихаємося!

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Джейсон СтетхэмРоузі Хантінгтон-УайтліШоу-бізнесМодні тренди