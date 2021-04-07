Роскошная женщина: 58-летняя Деми Мур покорила цветущим видом на обложке глянца

"Для меня большая честь оказаться на обложке @vogueitalia, спасибо @mrkimjones! Когда я держала книгу из своей коллекции, которую Вирджиния Вульф подарила Вите Саквилл-Уэст, меня пронзила молния сильной любви и страсти! Мне нравится быть в этом волшебном приключении и путешествии с вами, @mrkimjones. В восторге от того, куда это нас приведет, и от того, как развернется следующая часть", - написала актриса в своем блоге.

Деми Мур в новом образе (фото: instagram.com/demimoore)

"Прекрасная женщина", "Ты стареешь так красиво", "Идеальна", "Ты просто богиня", "Так прекрасна", "Очень, очень красивая", "Поздравляю, ты такая красивая", - пишут поклонники Мур, которых на ее странице более 2 миллионов.

Кроме Деми, апрельские обложки украсили Наталья Водянова и другие знаменитые личности из мира моды.