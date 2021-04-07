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Розкішна жінка: 58-річна Демі Мур підкорила квітучим виглядом на обкладинці глянцю

Автор: Lite

Кім Джонс, креативний директор Dior men's і Fendi, став запрошеним редактором відомого глянцевого журналу Vogue Italia і вибрав для своїх обкладинок кілька відомих жінок. Однією з них стала 58-річна актриса Демі Мур, яка давно співпрацює з брендами.

На обкладинці Демі з'явилася в спокусливому шовковому костюмі від Fendi, а також вишуканих прикрасах. Зірка викликала фурор серед шанувальників глянцю своїм вічно молодим зовнішнім виглядом і елегантністю.

"Для мене велика честь опинитися на обкладинці @vogueitalia, спасибі @mrkimjones! Коли я тримала книгу зі своєї колекції, яку Вірджинія Вульф подарувала Віті Саквілл-Уест, мене пронизала блискавка сильної любові і пристрасті! Мені подобається бути в цій чарівній пригоді і подорожі з вами, @mrkimjones. В захваті від того, куди вона нас приведе, і від того, як розгорнеться наступна частина", - написала актриса у своєму блозі.

Демі Мур в новому образі (фото: instagram.com/demimoore)

"Прекрасна жінка", "Ти старієш так красиво", "Ідеальна", "Ти просто богиня", "Чудова", "Дуже, дуже красива", "Вітаю, ти така красива", - пишуть шанувальники Мур, яких на її сторінці більше 2 мільйонів.

Крім Демі, квітневі прикрасили обкладинки Наталя Водянова та інші відомі особи зі світу моди.

Раніше Демі Мур підкорила мережу стильним весняним луком.

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