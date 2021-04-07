Розкішна жінка: 58-річна Демі Мур підкорила квітучим виглядом на обкладинці глянцю

"Для мене велика честь опинитися на обкладинці @vogueitalia, спасибі @mrkimjones! Коли я тримала книгу зі своєї колекції, яку Вірджинія Вульф подарувала Віті Саквілл-Уест, мене пронизала блискавка сильної любові і пристрасті! Мені подобається бути в цій чарівній пригоді і подорожі з вами, @mrkimjones. В захваті від того, куди вона нас приведе, і від того, як розгорнеться наступна частина", - написала актриса у своєму блозі.

Демі Мур в новому образі (фото: instagram.com/demimoore)

"Прекрасна жінка", "Ти старієш так красиво", "Ідеальна", "Ти просто богиня", "Чудова", "Дуже, дуже красива", "Вітаю, ти така красива", - пишуть шанувальники Мур, яких на її сторінці більше 2 мільйонів.

Крім Демі, квітневі прикрасили обкладинки Наталя Водянова та інші відомі особи зі світу моди.