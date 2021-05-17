Рукава-буфы и модель на одно плечо: стилист показала, какую блузу выбрать на лето 2021
Лето - идеальная пора для блузки. Эта одежда моментально превращают будничный образ в образ для выхода! Хоть танцевать до утра, хоть на романтическое свидание, хоть на изящную фотосессию.
Касаемо моделей, этим летом для каждой девушки найдется своя идеальная блузка.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.
Смените привычную трикотажную футболку на изящную блузку, посоветовала стилистка, - и сами не заметите, как ноги понесут в сторону набережной. Раз - и руки уже набирают телефон подруги: "Пойдем гулять! Хватит дома сидеть! На улице лето!".
Джинсы много не бывает: стилист показала, как носить total-деним летом 2021
Какую блузку выбрать на лето 2021
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Рукава-буфы - покупайте такую модель и не прогадаете!
- Легкая шифоновая блуза - на самую жаркую погоду.
- Блузы с интересными деталями: завязки, квадратные вырезы - все это в тренде летом 2021.
- Блуза на одно плечо и с ярким принтом.
- Короткая блуза, оголяющая живот.
- Белая блуза - на выход в свет, принт зебра - хоть куда!
Какую блузу купить на лето 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Напомним, этим летом, кроме слоучей, будет модно носить джинсы-трубы.