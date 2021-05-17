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Рукава-буфы и модель на одно плечо: стилист показала, какую блузу выбрать на лето 2021

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Понедельник 17 мая 2021 17:45
Рукава-буфы и модель на одно плечо: стилист показала, какую блузу выбрать на лето 2021 Рубашки и блузы летом 2021 будут особенно актуальными (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Лето - идеальная пора для блузки. Эта одежда моментально превращают будничный образ в образ для выхода! Хоть танцевать до утра, хоть на романтическое свидание, хоть на изящную фотосессию.

Касаемо моделей, этим летом для каждой девушки найдется своя идеальная блузка.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.

Смените привычную трикотажную футболку на изящную блузку, посоветовала стилистка, - и сами не заметите, как ноги понесут в сторону набережной. Раз - и руки уже набирают телефон подруги: "Пойдем гулять! Хватит дома сидеть! На улице лето!".

Джинсы много не бывает: стилист показала, как носить total-деним летом 2021

Какую блузку выбрать на лето 2021

  • Рукава-буфы - покупайте такую модель и не прогадаете!

Рукава-буфы и модель на одно плечо: стилист показала, какую блузу выбрать на лето 2021

  • Легкая шифоновая блуза - на самую жаркую погоду.

Рукава-буфы и модель на одно плечо: стилист показала, какую блузу выбрать на лето 2021

  • Блузы с интересными деталями: завязки, квадратные вырезы - все это в тренде летом 2021.

​​​​​Рукава-буфы и модель на одно плечо: стилист показала, какую блузу выбрать на лето 2021

  • Блуза на одно плечо и с ярким принтом.

​​​​​​​Рукава-буфы и модель на одно плечо: стилист показала, какую блузу выбрать на лето 2021

  • Короткая блуза, оголяющая живот.

Рукава-буфы и модель на одно плечо: стилист показала, какую блузу выбрать на лето 2021

  • Белая блуза - на выход в свет, принт зебра - хоть куда!

Рукава-буфы и модель на одно плечо: стилист показала, какую блузу выбрать на лето 2021

Какую блузу купить на лето 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Напомним, этим летом, кроме слоучей, будет модно носить джинсы-трубы.

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