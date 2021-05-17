Рукава-буфи і модель на одне плече: стиліст показала, яку блузу вибрати на літо 2021
Літо - ідеальна пора для блузки. Цей одяг моментально перетворюють буденний образ в образ для виходу! Хоч танцювати до ранку, хоч на романтичне побачення, хоч на витончену фотосесію.
Що стосується моделей, цього літа для кожної дівчини знайдеться своя ідеальна блузка.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.
Змініть звичну трикотажну футболку на витончену блузку, порадила стилістка, - і самі не помітите, як ноги понесуть в сторону набережної. Раз - і руки вже набирають телефон подруги: "Підемо гуляти! Досить вдома сидіти! На вулиці літо!".
Джинси багато не буває: стиліст показала, як носити Total-денім влітку 2021
Яку блузку вибрати на літо 2021
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Рукава-буфи - купуйте таку модель і не прогадаєте!
- Легка шифонова блуза - на саму жарку погоду.
- Блузи з цікавими деталями: зав'язки, квадратні вирізи - все це в тренді влітку 2021.
- Блуза на одне плече і з яскравим принтом.
- Коротка блуза, що оголює живіт.
- Біла блуза - на вихід у світ, принт зебра - хоч куди!
Яку блузу купити на літо 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Нагадаємо, цього літа, крім слоучей, буде модно носити джинси-труби.