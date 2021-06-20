UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На руке и на щиколотке: стилист показала 3 варианта, как носить шелковый платок этим летом

Автор: Татьяна Турчаникова

Украшения и аксессуары этим летом могут быть самыми разнообразными. И необязательно - это кольца и браслеты. Например, можно "вооружиться" шелковым платком.

Стилист Катерина Ионова в своем Instagram показала, как лучше всего "обыграть" этот аксессуар в жарком сезоне.

Как носить шелковый платок летом 2021

Можно носить "по назначению", можно - в виде браслета (фото: instagram.com/ratandboa)

Стилисты советуют носить шелковый платок вместе с колье. Для этого намотайте его на свое украшение. Также можно сделать колье просто из платка, для этого сцепите его стильной брошкой.

Вместо топа и пояса: стилист показала, как носить платок летом 2021

Шелковый платок отлично смотрится на сумке. Выбирайте яркие рисунки и цвета, чтобы создать по-настоящему летнее настроение. Однотонные варианты создают романтичный вайб.

В этом сезоне стилисты пошли еще дальше и посоветовали украсить платком и шелка... ногу! Как вам такой вариант? Платок на щиколотке выглядт очень необычно, без внимания вы уж точно не останетесь.

Как носить шелковый платок летом (фото: instagram.com/kate_yourstylist)

Раньше стилист рассказала, как определить, какой головной убор идет именно вам.

Читайте LITE в Google News
стильмодатренд