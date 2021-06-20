На руке и на щиколотке: стилист показала 3 варианта, как носить шелковый платок этим летом

Можно носить "по назначению", можно - в виде браслета (фото: instagram.com/ratandboa)

Стилисты советуют носить шелковый платок вместе с колье. Для этого намотайте его на свое украшение. Также можно сделать колье просто из платка, для этого сцепите его стильной брошкой.

Вместо топа и пояса: стилист показала, как носить платок летом 2021

Шелковый платок отлично смотрится на сумке. Выбирайте яркие рисунки и цвета, чтобы создать по-настоящему летнее настроение. Однотонные варианты создают романтичный вайб.

В этом сезоне стилисты пошли еще дальше и посоветовали украсить платком и шелка... ногу! Как вам такой вариант? Платок на щиколотке выглядт очень необычно, без внимания вы уж точно не останетесь.

Как носить шелковый платок летом (фото: instagram.com/kate_yourstylist)