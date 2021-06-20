На руці і на щиколотці: стиліст показала 3 варіанти, як носити шовкову хустку цього літа

Можна носити "за призначенням", можна - у вигляді браслета (фото: instagram.com/ratandboa)

Стилісти радять носити шовкову хустку разом з кольє. Для цього намотайте його на свою прикрасу. Також можна зробити кольє просто з хустки, для цього зчепіть його стильною брошкою.

Замість топа і пояса: стиліст показала, як носити хустку влітку 2021

Шовкова хустка відмінно виглядає на сумці. Вибирайте яскраві малюнки і кольори, щоб створити по-справжньому літній настрій. Однотонні варіанти створюють романтичний вайб.

У цьому сезоні стилісти пішли ще далі і порадили прикрасити хусткою і шовку... ногу! Як вам такий варіант? Хустка на щиколотці виглядає ну дуже незвично, без уваги ви вже точно не залишитеся.

Як носити шовкову хустку влітку (фото: instagram.com/kate_yourstylist)