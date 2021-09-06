Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко и другие звезды вышли на подиум UFW в эксклюзивных нарядах

Проект "Вдягни українське мистецтво" - это коллаборация бренда Overall, украинских художников, телешоу "Твій День" на "1+1" и журнала Viva!, цель которой - познакомить широкую общественность с миром современного искусства.

По статистике, только 0,5% украинцев посещают галереи и музеи, еще меньше - знают новые имена современного арта. Своим участием в проекте популярные телеведущие присоединились к миссии - сделать искусство всеобъемлющим и интересным для миллионной аудитории, а имена талантливых художников - известными каждому украинцу.

Звезды "1+1" стали моделями Overall (фото: пресс-служба)

Для новой коллекции Overall компетентным жюри были отобраны 12 картин от украинских художников со всего мира, которые и стали принтами. Работы Александра Барболина, Евгения Лисняка, Леся Панчишина, Нины Мурашкиной, Франсуазы Оз и Богдана Перевертуна, Kinder Album, Dima Fatum, Грыци Эрдэ, Ave, Анны Кострицкой, Алины Луговской и Инны Харчук, таким образом, вышли из галерей в свет.