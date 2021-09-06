Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко и другие звезды вышли на подиум UFW в эксклюзивных нарядах

4 сентября в рамках 49-го сезона Ukrainian Fashion Week был презентован социальный проект "Вдягни українське мистецтво" от бренда Overall.
Семь звезд "1+1": Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко, Ирина Ванникова, Владимир Рабчун, Егор Гордеев и Людмила Барбир вышли на подиум в эксклюзивных комбинезонах с принтами картин молодых украинских художников.
Проект "Вдягни українське мистецтво" - это коллаборация бренда Overall, украинских художников, телешоу "Твій День" на "1+1" и журнала Viva!, цель которой - познакомить широкую общественность с миром современного искусства.
По статистике, только 0,5% украинцев посещают галереи и музеи, еще меньше - знают новые имена современного арта. Своим участием в проекте популярные телеведущие присоединились к миссии - сделать искусство всеобъемлющим и интересным для миллионной аудитории, а имена талантливых художников - известными каждому украинцу.
Для новой коллекции Overall компетентным жюри были отобраны 12 картин от украинских художников со всего мира, которые и стали принтами. Работы Александра Барболина, Евгения Лисняка, Леся Панчишина, Нины Мурашкиной, Франсуазы Оз и Богдана Перевертуна, Kinder Album, Dima Fatum, Грыци Эрдэ, Ave, Анны Кострицкой, Алины Луговской и Инны Харчук, таким образом, вышли из галерей в свет.
Миссия проекта - сделать модным украинское искусство и культуру с помощью яркого и выразительного символа. Донести украинское искусство большой аудитории. Ведь те полпроцента населения, которые уже посещают галереи и арт-фестивали, и без нас понимают украинское искусство. А то, что ведущие популярного телеканала страны присоединяются к продвижению арта, даст старт новому развитию искусства в стране", - уверена Анастасия Браткова, основательница бренда одежды Overall, который специализируется на коллаборациях с известными художниками Украины.
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